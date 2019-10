17. Oktober – Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut: Abwärtstrend beim Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen in der EU… (FOTO)

…jedoch immer noch etwa 109 Millionen Personen betroffen

Im Jahr 2018 waren 109,2 Millionen Personen bzw. 21,7% der

Bevölkerung in der Europäischen Union (EU) von Armut oder sozialer

Ausgrenzung bedroht. Das bedeutet, dass sie sich in mindestens einer

der folgenden drei Situationen befanden: sie waren nach Zahlung von

Sozialleistungen von Armut bedroht (Einkommensarmut), sie litten

unter erheblicher materieller Deprivation oder lebten in einem

Haushalt mit sehr niedriger Erwerbstätigkeit. Nachdem der Anteil der

Personen in der EU, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht

sind, zwischen den Jahren 2009 und 2012 dreimal in Folge gestiegen

war und fast 25% erreicht hatte, ist er seither stetig gesunken und

lag letztes Jahr bei 21,7%, 2 Prozentpunkte unter seinem

Referenzniveau von 2008 und 0,7 Prozentpunkt unter dem Niveau von

2017. Trotz des kontinuierlichen Rückgangs seit dem Höhepunkt im Jahr

2012 (123,8 Millionen Personen), sind im Vergleich zum Ausgangswert

von 2008 (116,1 Millionen, Kroatien ausgeschlossen) lediglich um 8,2

Millionen Menschen (Kroatien eingeschlossen) weniger von Armut oder

sozialer Ausgrenzung bedroht. Damit liegt das Europa-2020-Ziel in

weiter Ferne: Reduzierung des Risikos von Armut oder sozialer

Ausgrenzung um mindestens 20 Millionen im Vergleich zum Ausgangswert.

Die Verringerung der Anzahl der Personen in der EU, die von Armut

oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, ist eines der Kernziele der

Europa-2020-Strategie.

Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen

in Bulgarien am höchsten, in Tschechien am niedrigsten

Im Jahr 2018 war in sieben Mitgliedstaaten mehr als ein Viertel

der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht: in

Bulgarien (32,8%), Rumänien (32,5%), Griechenland (31,8%), Lettland

(28,4%), Litauen (28,3%), Italien (27,3%) und Spanien (26,1%). Die

niedrigsten Anteile von Personen, die von Armut oder sozialer

Ausgrenzung bedroht waren, wurden hingegen in Tschechien (12,2%),

Slowenien (16,2%), der Slowakei (16,3%, Daten für 2017), Finnland

(16,5%), den Niederlanden (16,7%), Dänemark und Frankreich (je 17,4%)

sowie Österreich (17,5%) verzeichnet.

Etwa jede sechste Person in der EU war von einkommensbedingter

Armut bedroht … Bei der Betrachtung der drei Komponenten, die

Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung ausmachen, zeigt sich, dass

16,9% der Bevölkerung in der EU im Jahr 2018, nach Zahlung von

Sozialleistungen, armutsgefährdet war. Das bedeutet, dass ihr

verfügbares Einkommen unter der jeweiligen nationalen

Armutsgefährdungsschwelle lag. Der Anteil der armutsgefährdeten

Personen in der EU blieb gegenüber 2017 (16,9%) stabil, ist jedoch

immer noch etwas höher als 2008 (16,6%). Da die

Armutsgefährdungsschwellen die tatsächliche Einkommensverteilung in

den Ländern widerspiegeln, unterscheiden sie sich deutlich zwischen

den Mitgliedstaaten und verändern sich ebenfalls mit der Zeit. In den

EU-Mitgliedstaaten war mehr als jede fünfte Person in Rumänien

(23,5%), Lettland (23,3%), Litauen (22,9%), Bulgarien (22,0%),

Estland (21,9%), Spanien (21,5%) und Italien (20,3%) von

einkommensbedingter Armut bedroht. Die niedrigsten

Armutsgefährdungsquoten verzeichneten dagegen Tschechien (9,6%),

Finnland (12,0%), die Slowakei (12,4%, Daten von 2017), Dänemark

(12,7%), Ungarn (12,8%), die Niederlande und Slowenien (je 13,3%) und

Frankreich (13,4%). Gegenüber 2008 erhöhte sich der Anteil der von

Einkommensarmut bedrohten Personen in sechzehn Mitgliedstaaten, für

die Daten verfügbar sind, und ging in acht zurück.

…jeder Siebzehnte litt unter erheblicher materieller

Deprivation… In der EU litten 5,8% der Bevölkerung im Jahr 2018

unter erheblicher materieller Deprivation. Dies bedeutet, dass ihre

Lebensbedingungen auf Grund von fehlenden Mitteln eingeschränkt

waren: Sie waren z. B. nicht in der Lage, ihre Rechnungen zu

bezahlen, ihre Wohnung angemessen zu beheizen oder eine einwöchige

Urlaubsreise zu finanzieren. Der Anteil der Personen in der EU, die

unter erheblicher materieller Deprivation litten, verringerte sich

sowohl gegenüber 2017 (6,6%) als auch gegenüber 2008 (8,5%). Der

Anteil derjenigen, die im Jahr 2018 unter erheblicher materieller

Deprivation litten, unterschied sich deutlich zwischen den

Mitgliedstaaten: Er reichte von 20,9% in Bulgarien, 16,8% in Rumänien

und 16,7% in Griechenland bis zu unter 4% in Luxemburg (1,3%),

Schweden (1,6%), den Niederlanden (2,4%), Tschechien, Österreich und

Finnland (je 2,8%), Malta (3,0%), Deutschland (3,1%), Dänemark

(3,4%), Slowenien (3,7%) und Estland (3,8%). Im Vergleich zum Jahr

2008 erhöhte sich der Anteil der Personen, die unter erheblicher

materieller Deprivation litten, in sieben Mitgliedstaaten, für die

Daten verfügbar sind, und ging in siebzehn zurück.

…und jeder Elfte lebte in einem Haushalt mit sehr niedriger

Erwerbstätigkeit.

Mit Hinblick auf den Indikator zur niedrigen Erwerbstätigkeit

lebten 9,0% der 0-59-jährigen Bevölkerung in der EU in Haushalten, in

denen die Erwachsenen im vorhergehenden Jahr insgesamt weniger als

20% ihres Erwerbspotentials ausgeschöpft hatten. Dieser Anteil ging

gegenüber 2017 (9,5%) zurück und lag unter dem Niveau von 2008

(9,2%). Irland (16,2% im Jahr 2017), Griechenland (14,6%), Belgien

(12,1%), Italien (11,3%), Kroatien (11,2%), Dänemark (11,1%),

Finnland (10,8%) und Spanien (10,7%) verzeichneten die höchsten

Anteile derjenigen, die in einem Haushalt mit sehr niedriger

Erwerbstätigkeit lebten, während Tschechien (4,5%), Estland (5,2%),

Slowenien (5,4%), die Slowakei (5,4% Daten von 2017), Malta (5,5%),

Polen (5,6%) und Ungarn (5,7%) die niedrigsten Anteile registrierten.

Gegenüber 2008 erhöhte sich der Anteil der 0-59-Jährigen, die in

einem Haushalt mit sehr niedriger Erwerbstätigkeit leben, in vierzehn

Mitgliedstaaten, für die Daten verfügbar sind, und ging in zehn

zurück.

Die hier veröffentlichten Daten zur Armutsgefährdung oder sozialen

Ausgrenzung basieren auf der EU-Statistik über Einkommen und

Lebensbedingungen (EU-SILC). Die EU-SILC Erhebung ist die

Referenzquelle der EU für vergleichbare Statistiken über

Einkommensverteilung, Armut und Lebensbedingungen.

