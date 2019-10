2018 erstmals seit 2002 wieder mehr als 70 % der Erwerbstätigen in Normalarbeitsverhältnissen

70,3 % der Kernerwerbstätigen in Deutschland

waren 2018 in einem Normalarbeitsverhältnis angestellt – also

sozialversicherungspflichtig, unbefristet mit mindestens 21

Wochenstunden und nicht in Zeitarbeit. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, lag der Anteil der Beschäftigten in einem

Normalarbeitsverhältnis an allen Kernerwerbstätigen (Erwerbstätige im

Alter von 15 bis 64 Jahren, ohne Personen in Ausbildung oder

Freiwilligendienst) damit erstmals seit 2002 wieder über der Marke

von 70 %. Zuvor war der Anteil rückläufig mit einem Tiefstand von

65,4 % im Jahr 2007. Dieser aktuellen Zunahme steht ein Rückgang der

atypischen Beschäftigung gegenüber. Er fiel von 22,6 % im Jahr 2007

auf 20,1 % im Jahr 2018. Zugleich sank der Anteil der Selbstständigen

von 11,1 % auf 9,3 %.

Definitionen und methodische Hinweise:

– Kernerwerbstätige: Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren,

die sich nicht in Bildung, Ausbildung oder einem Wehr-/Zivil-

sowie Freiwilligendienst befinden. Die angegebene Gesamtzahl

umfasst auch mithelfende Familienangehörige, die in der Tabelle

nicht gesondert ausgewiesen sind.

– Beschäftigte in einem Normalarbeitsverhältnis: In einem

abhängigen Beschäftigungsverhältnis, das in Vollzeit oder in

Teilzeit ab 21 Wochenstunden und unbefristet ausgeübt wird.

Normalarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer arbeiten zudem direkt

in dem Unternehmen, mit dem sie einen Arbeitsvertrag haben. Bei

Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern, die von ihrem

Arbeitgeber – der Zeitarbeitsfirma – an andere Unternehmen

verliehen werden, ist das nicht der Fall. Die Personen mit einem

Normalarbeitsverhältnis werden aus den Jahresergebnissen des

Mikrozensus berechnet.

– Atypische Beschäftigung: Zu den atypischen Beschäftigungsformen

werden – in Abgrenzung vom Normalarbeitsverhältnis –

Teilzeitbeschäftigungen mit 20 oder weniger Arbeitsstunden pro

Woche, geringfügige Beschäftigungen, befristete Beschäftigungen

sowie Zeitarbeitsverhältnisse gezählt.

– Methodischer Hinweis zu den Erhebungsjahren: Bis 2004 Ergebnisse

für eine Berichtswoche im Frühjahr; ab 2005

Jahresdurchschnittsergebnisse sowie geänderte Erhebungs- und

Hochrechnungsverfahren. Ab 2011 geänderte Erfassung des

Erwerbsstatus; Hochrechnung anhand der

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011. Ab 2016

aktualisierte Auswahlgrundlage der Stichprobe auf Basis des

Zensus 2011. Ab 2017 Bevölkerung in Privathaushalten (ohne

Gemeinschaftsunterkünfte), Erfassung der Zeitarbeit mit

Auskunftspflicht.

