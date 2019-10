„37°“ dokumentiert im ZDF Generationswechsel auf Bauernhöfen (FOTO)

Ein Hightech- und ein Biobauernhof stehen vor einemGenerationswechsel. Wie kommen Altbauern und Nachfolger in derÜbergangsphase miteinander zurecht? Was bleibt vom Alten, was wirdneu? Ulrike Baur hat für die ZDF-Dokumentationsreihe „37°“ dieÜbergabe auf zwei ganz unterschiedlichen Höfen über mehr als einhalbes Jahr begleitet. Der Film „Feierabend, Bauer!Generationswechsel auf alten Höfen“ ist am Dienstag, 10. Oktober2017, 22.15 Uhr, zu sehen. Er zeigt auch, wie moderne Milchwirtschaftund solidarische Landwirtschaft funktionieren und ertragreich seinkönnen.

Der Hightech-Milchhof von Birgit und Bernhard war früher ein

traditioneller Bauernhof. Jetzt gibt es einen Computerraum neben dem

Stall, Melkroboter, Bildschirme zur Kontrolle. Für den Altbauern ist

das eine fremde Welt. Tobias, sein Sohn, wollte das so. Seitdem der

26-Jährige sich nach dem Agrarstudium entschlossen hat, im Betrieb

der Eltern einzusteigen, ist dort vieles im Umbruch – zu einem hohen

Preis. Tobias und seine Freundin haben sich bewusst für die

Landwirtschaft, auch für Milchviehhaltung, entschieden. „Aber

geregelter Feierabend, auch mal Urlaub, Zeit für die Familie und

Freunde – das wäre schon schön“, sagen sie.

Christoph und seine Frau Dorothea haben den traditionsreichen

Biobetrieb Reyerhof bei Stuttgart über 30 Jahre lang durch alle Höhen

und Tiefen gesteuert. Nach einem Jahr Probezeit übernimmt der jetzt

29-jährige Lukas, ein externer Nachfolger, mehr und mehr

Verantwortung. Dorothea und Christoph haben den Hof mit Überzeugung

und Leidenschaft geführt, und obwohl sie mit Mitte 60 jetzt noch

etwas anderes erleben möchten, fällt das Loslassen doch schwerer als

gedacht.

