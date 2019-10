Abschiebehafteinrichtung am Münchner Flughafen: CSU-Fraktion bekräftigt Notwendigkeit und Nutzen

In der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Rechts-

und Innenausschusses hat die CSU-Fraktion deutlich gemacht, dass die

Abschiebehafteinrichtung am Münchner Flughafen auch nach Auslaufen

des aktuellen Mietvertrags dort bleiben soll und weiter benötigt

wird. Grund ist nach Ansicht der Fraktion die zentrale Bedeutung der

Einrichtung für die bayerischen Abschiebeflüge. Sie ermöglicht kurze

Wege und schnelle Reaktionszeiten und sorgt so für eine effiziente

und schnelle Rückführung von Asylbewerbern ohne Bleiberecht.

Dazu Petra Guttenberger, Vorsitzende des Rechtsausschusses: “Der

große Vorteil einer Abschiebeeinrichtung am Flughafen besteht darin,

dass es einen kurzen und effizienten Weg gibt, nicht Ausreisewillige

in ihre Herkunftsländer zurückzuführen.”

“Deshalb halten wir diese Einrichtung für zwingend erforderlich

und dringend notwendig zur Durchsetzung des geltenden Rechts”,

ergänzt der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss Steffen

Vogel.

Für die CSU-Fraktion steht dabei generell fest, so Petra

Guttenberger: “Menschen die unter die Genfer Flüchtlingskonvention

fallen, politisch verfolgt werden oder subsidär geschützt werden

erhalten in Deutschland Asyl. So sieht es die gesetzliche Lage vor.

Wer aber keines dieser Kriterien erfüllt, der muss konsequenterweise

unser Land wieder verlassen.” Den weiteren Weg für die Finanzierung

der ab 2021 dann geplante dauerhaften, kombinierten Transit- und

Abschiebehafteinrichtung am Flughafen wird der zuständige

Haushaltsausschuss in der nächsten Sitzungswoche beraten.

