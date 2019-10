AfD gerät verstärkt in den Fokus linksextrem motivierter Übergriffe – linksliberales Establishment verwendet Methoden, die sie der AfD vorwirft, und legitimiert dadurch Ausschreitungen gegen die AfD

Nachdem bereits am

15. Oktober 2019 das Telekom-Gebäude in Rottweil, in dem das

Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten und stellvertretenden

Vorsitzenden der AfD-Fraktion Emil Sänze befindet, von Unbekannten

mit Parolen „Kein Raum der AfD“ beschmiert und der Briefkasten mit

Montageschaum gefüllt wurde, scheint die AfD in Baden-Württemberg nun

verstärkt in den Fokus linksextrem motivierter Übergriffe zu geraten.

Auch auf das Bürgerbüro der AfD-Landtagsabgeordneten Dr. Christina

Baum in Tauberbischofsheim wurde in der letzten Nacht ein Anschlag

verübt, bei dem bei dem Farbflaschen geworfen und Fenster zertrümmert

wurden, wobei beträchtlicher Sachschaden entstand.

AfD ist nicht Ursache für soziale Polarisierung, sondern lediglich

deren Symptomträger

Während das linksliberale Establishment – bestehend aus

Altparteien, der sogenannten Zivilgesellschaft, Kirchen und großen

Teilen der Medien – zumindest offiziös davon ausgeht, dass Akteure

wie die AfD durch Hetze gegen Minderheiten und Schutzsuchende die

Präferenzen der Bürger in ihrem Sinne manipulieren, ginge eine

rationale Sichtweise davon aus, dass die Masseneinwanderung und

andere wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fehlsteuerungen die

politischen Präferenzen der Bürger in eine die AfD begünstigenden

Richtung verändert haben und die AfD das daraus erwachsende

Wählerpotential mobilisiert hat, erläutert Sänze: „Die AfD ist nicht

die Ursache für die soziale Polarisierung, sondern lediglich deren

Symptomträger. Symptomträger sind zwar auch die linken, rechten und

religiös-fundamentalistischen Extremismen, von denen sich die AfD

jedoch als antitotalitäre Kraft der Vernunft abgegrenzt.“

Zynischerweise greifen die Akteure des linksliberalen Establishments

nun aber auf genau jene Methoden zurück, die sie der AfD

unterstellen: „Durch Hetze gegen Konservative und Nationalliberale

unter dem Label –Kampf gegen Rechts– sollen die Wählerpräferenzen

zugunsten des Establishments, insbesondere zugunsten der

Linksparteien, zurückverschoben werden. Es soll zugleich vom

Leistungsabfall der verantwortlichen Politik ablenken. Aber dadurch

wird vor allem auch dem linksextremen Milieu signalisiert, dass

Ausschreitungen gegen die AfD legitim und mit geringen

Sanktionskosten belegt sind.“

Beschämende Heuchelei des Antisemitismusbeauftragten Dr. Michael

Blume

Als prominentes Beispiel für die gegen die AfD gerichtete, sogar

Ausschreitungen legitimierende Hetze führt Sänze das Denken und

Agieren des Antisemitismusbeauftragten Dr. Michael Blume an, der

vorgestern seinen ersten Bericht vorgelegt hat. Dieser hatte im

Januar dieses Jahres einen auf den Kantholz-Anschlag auf den

AfD-Politiker Frank Magnitz bezogenen hetzerischen Facebook-Beitrag

des Leiters des sogenannten Demokratiezentrums Günter Bressau mit dem

Titel „Wer ein #Kantholz hat, braucht keine #FakeNews mehr!“ durch

einen –Like– unterstützt. Auch wenn der Ausdruck –Kantholz– sich auf

den Namen eines Autors beziehen sollte, bleibt der unmittelbar nach

dem Attentat auf Magnitz gepostete Beitrag zumindest doppeldeutig und

leistet AfD-feindlichen Bestrebungen Vorschub. Nach Sänze hat Dr.

Blume damit zum Ausdruck gebracht, „dass das konservative Spektrum

der Bevölkerung nicht gleichermaßen schutzwürdig ist wie

beispielsweise die von ihm auch nur verbal protegierten Juden. Durch

dieses unprofessionelle, diskriminierende und menschenverachtende

Verhalten hat sich Dr. Michael Blume als Beauftragter der

Landesregierung disqualifiziert und zum Teil des geistigen Nährbodens

der Ausschreitungen gegen die AfD gemacht. Er ist nicht zu halten und

muss zurücktreten“, stellt Sänze fest.

Opportunistisches Verhalten des Hinterbänklers und

Trittbrettfahrers Karrais (FDP/DVP)

„An Heuchelei auch kaum zu überbieten“ sei, so Sänze in Richtung

des FDP/DVP-Abgeordneten des Wahlkreises Rottweil Daniel Karreis,

„das opportunistische Verhalten dieses Hinterbänklers.“ Karrais wolle

im Zuge der Radikalisierung des Umgangs mit der AfD nunmehr „als

Trittbrettfahrer seine öffentlichkeitswirksame Dividende

einstreichen“ und nehme dafür auch Rechtsverletzungen in Kauf. Wer

wie Karrais behaupte, angeblich demokratieschädliche Äußerungen der

AfD seien für die pogromartige Stimmung gegen die AfD ursächlich, der

habe „die Fühlung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung

verloren und stellt ähnlich wie Bressau und Dr. Blume einen

Freischein zur Jagd auf politisch Andersdenkende aus. Die AfD bekennt

sich indes zum Fundament des Grundgesetzes und toleriert auch die

Freiheit der Kunst. Dieses Bekenntnis schließt aber nicht aus,

kunstpolitisch relevante Regierungsanfragen zu stellen und die

intransparente bürgerferne Kunstförderpraxis zu kritisieren. Wenn der

Kollege Karreis solche Aktivitäten als demokratieschädlich hinstellt

und ihre illegale Bekämpfung begrüßt, ist ihm wirklich nicht mehr zu

helfen“, führt Sänze aus.

Pressekontakt:

Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.

Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711-2063 5639

Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell