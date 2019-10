Allg. Zeitung Mainz: Ausmisten / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Pkw-Maut-Skandal

Wer unbedingt will, kann das eine oder andere

Positive über Verkehrsminister Scheuer (CSU) sagen. Zum Beispiel,

dass natürlich auch in der Causa Pkw-Maut, die sich zu einem

eklatanten Milliardenskandal auszuwachsen droht, die

Unschuldsvermutung gilt. Dass Andreas Scheuer einen Wust von

Problemen in seinem Ministerium von seinen Vorgängern nur geerbt hat.

Dass diese Vorgänger seit 2005 völlig überfordert waren (Tiefensee,

SPD), oder überfordert und zugleich absolut desinteressiert

(Ramsauer, CSU) oder das Ministeramt lediglich als Sprungbrett für

Angenehmeres sahen, wie Alexander Dobrindt, jetzt Chef der

CSU-Landesgruppe im Bundestag. Das Verkehrsministerium könnte

Deutschlands Zukunft positiv gestalten. Tut es aber nicht. Bei der

mittleren Datengeschwindigkeit im Mobilfunknetz liegt Deutschland

hinter Albanien. Im Dieselskandal agierte das Ministerium vorwiegend

als Kumpan der Autoindustrie. Allem die Krone setzte aber die

Pkw-Maut auf: erfunden von der CSU für ihren Landtagswahlkampf 2013.

Ein bisschen Ausländerfeindlichkeit durfte es da gerne sein. Dobrindt

schlug frühe juristische Ratschläge, die EU werde eine solche Maut

niemals akzeptieren, rotzig in den Wind. Scheuer muss die Suppe nun

auslöffeln, aber er ist alles andere als ein Opfer. Opfer sind die

deutschen Steuerzahler. Fast alles deutet darauf hin, dass Scheuer,

getreuer Diener seiner CSU, alles noch viel schlimmer macht, indem er

versteckt, statt aufzudecken. Scheuer ist ein kleines Licht. Der ganz

große Scheinwerfer müsste darauf gerichtet werden, das Ministerium,

das ein Zukunftsministerium sein könnte, von Grund auf auszumisten.

