Allg. Zeitung Mainz: Hasardeur // Markus Lachmann zu Johnson und Brexit

Es war keine sonderlich gute Rede, die der britische

Premier Boris Johnson auf dem Tory-Parteitag hielt. Dazu noch eine

geschmacklose: Er verglich das Unterhaus mit dem Dschungel-Camp;

Oppositionsführer Jeremy Corbyn sei gezwungen, Känguru-Hoden zu

essen. Der Brexit wurde in der Rede eher gestreift. Johnsons Vorgehen

gleicht dem eines Hasardeurs: Obwohl er bereits einmal vor Gericht

auf die Nase gefallen ist, will er jetzt abermals das Unterhaus

beurlauben lassen. Gleichzeitig legt er der EU-Kommission einen

„Deal“ vor, der das Papier nicht wert ist, auf dem er steht. Es wird

keinen Deal geben, denn Brüssel wird sich auf eine Gefährdung des

Friedens in Nordirland nicht einlassen. Gleichzeitig kündigt Johnson

den Brexit definitiv zum 31. Oktober an, wohlwissend, dass ein vom

Unterhaus beschlossenes Gesetz den harten Austritt, ohne Einigung mit

der EU, untersagt. Johnson müsste also das Gesetz brechen oder

zumindest umgehen, um seine Pläne zu vollziehen. Wie, das weiß

derzeit niemand. Der Tory-Chef setzt weiter auf Neuwahlen, zu denen

Labour aufgrund der Umfrageergebnisse wiederum nicht die Traute hat.

Mit verantwortungsvoller Politik hat das nichts mehr zu tun, das gilt

für beide Seiten, Regierung wie Opposition. Johnsons Parteitagsrede

war im Grunde schon eine Wahlkampfrede. Mehr Ärzte, mehr Lehrer, mehr

Polizisten, Anschluss abgehängter Regionen, das waren die

Schlagworte. Johnson hofft, bei möglichen Neuwahlen sich als Mann zu

gerieren, der gegen das Establishment kämpft – obwohl er diesem doch

schon lange angehört.

