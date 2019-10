Allg. Zeitung Mainz: Heftig / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu den Bauernprotesten

Landwirte protestieren, das ist ihr gutes Recht,

auch wenn hunderte Traktoren wie von selbst martialisch wirken und

empfindsame Seelen erschrecken. Noch viel schockierender als jede

Demo, weil kompliziert und gefährlich, ist die generelle Faktenlage.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit müssen, zu Recht, oberste Priorität

genießen, Glyphosat darf nicht die Böden, Nitrat nicht das Wasser

vergiften. Zugleich sollen die Landwirte bezahlbare Lebensmittel

produzieren und selbst wirtschaftlich überleben können. Das gleicht

oft einer Quadratur des Kreises, ist also eigentlich nicht machbar.

Heißt das, erstens, die Nation setzt noch intensiver auf

Agrarfabriken? Heißt das, zweitens, es wird vielerorten weiter

gedüngt und gespritzt, was das Zeug hält, was die Chemie hergibt?

Heißt das, drittens, man nimmt weiter hin, dass, wie jetzt bekannt

wurde, jedes fünfte in Deutschland für die Fleischindustrie geborene

Schwein, 13,5 Millionen Tiere, aus Kostengründen unter unsäglichen

Umständen “notgetötet”, oft einfach totgeschlagen werden, weil sie

infolge von Massentierhaltung krank oder verletzt sind? Wenn erstens

bis drittens nicht sein soll, wird ein heftiger Strukturwandel nötig

sein mit Gesetzen und enger Kopplung von Subventionen an strenge

Qualitätsstandards. Aus der Gruppe der Verbraucher könnte eine

wichtige Entschärfung der Lage kommen. Kommt aber leider nicht. Denn

obwohl in Deutschland 23 Prozent der Männer, 24 Prozent der Frauen

und acht Prozent der Kinder krankhaft übergewichtig sind, kommt es

sehr vielen Lebensmittelkäufern nicht auf Qualität an, sondern nur

auf Tiefstpreise.

