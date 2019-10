Allg. Zeitung Mainz: Klebrig / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Sigmar Gabriel

Das Schlimmste ist das dröhnende Schweigen. Sigmar Gabriel will

sich seine politische Karriere als Boss des Verbands der Automobilindustrie

vergolden lassen und kein Aufschrei der Genossen? “Das wird Menschen stören”,

gibt allzu vorsichtig Norbert Walter-Borjans zu Protokoll – einer der beiden

Stichkandidaten um den Parteivorsitz (Tiere, so möchte man sarkastisch

hinzufügen, mag das weniger stören). Kein Wort dagegen von seinem Gegenspieler

Olaf Scholz. Die Interimsvorsitzende Malu Dreyer drückt sich ebenfalls vor einem

Statement. Wohingegen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die klebrige Nummer

auch noch schönredet. Ist Gabriels Coup – der sein Bundestagsmandat “aus sehr

persönlichen Gründen” niederlegen wollte – sogar mit der Parteispitze

abgestimmt? Wahrscheinlicher ist, dass die Genossen nicht einmal mehr den Mumm

aufbringen, ihrem ehemaligen Vorsitzenden in den Arm zu fallen. Und dass sich

die führenden Köpfe dieser 15-Prozent-Partei selbst nicht den Weg zu lukrativen

Versorgungsjobs abschneiden mögen. Wie, wenn nicht mit einem Mindestmaß an

politischer Hygiene, will denn die SPD Vertrauen zurückgewinnen? Wer sich nach

Gazprom-Schröder, Bundesbahn-Pofalla und VDA-Gabriel noch immer nicht für eine

Karenzzeit von mindestens vier Jahren zwischen Politik und Wirtschaft

ausspricht, braucht sich nicht zu wundern, dass die AfD mit ihrer Nazi-Vokabel

von den Systempolitikern weiter punktet. Ganz unabhängig davon, dass nach dem

Diesel-Betrug und dem Verschlafen der E-Mobilität die Politik mit der deutschen

Autoindustrie nicht schon wieder ins Bett steigen darf.

