Allg. Zeitung Mainz: Schlappe / Kommentar von Sonja Werner zur Stichwahl für den SPD-Vorsitz

Nach wochenlangen Touren durch die Republik stehen

die zwei Kandidatenduos für den SPD-Vorsitz fest und werden im

November in die Stichwahl gehen. 23 Regionalkonferenzen haben sie

hinter sich, mit 20000 Besuchern. Was bleibt nach dem

Kandidaten-Casting, Teil eins? Drei Erkenntnisse. Erstens: Die Wochen

bis zur Stichwahl werden spannender als die Regionalkonferenzen im

ersten Teil. Zu unübersichtlich waren die vielen unterschiedlichen

Positionen. Jetzt allerdings spitzt sich die Debatte zu und es geht

(endlich) um einen Richtungsstreit. Olaf Scholz und Klara Geywitz

stehen für ein “Weiter so!” in der großen Koalition, sind eher

pragmatisch unterwegs. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

hingegen sind die Lieblinge der Linken – und zumindest für Esken

steht fest, dass die SPD die GroKo verlassen muss. Zweitens: Olaf

Scholz landet zwar mit 23 Prozent mit Geywitz auf dem 1. Platz,

trotzdem ist es für den Vize-Kanzler eine Schlappe. Dass er mit

seiner Bekanntheit nur zwei Punkte Vorsprung zu den Zweitplatzierten

hat, ist viel zu wenig. Drittens, bitter: Egal, wer im November

gewinnt, es wird der SPD wenig helfen. Olaf Scholz kann mit seiner

Mitstreiterin schon jetzt nicht die Massen elektrisieren und das Duo

Esken/Walter-Borjans ist der Mehrheit der Deutschen unbekannt.

Während die SPD um sich und die neue Richtung kreist, steht die

Partei bei der Sonntagsfrage stabil bei 14 bis 16 Prozent. Dass

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zeitgleich als neuer Chef-Autolobbyist

starten könnte, wird die SPD bei ihren Ex-Stammwählern ebenfalls

nicht weiter nach vorne bringen.

