Allg. Zeitung Mainz: Was zusammengehört / Von Friedrich Roeingh

Es war der Glücksmoment der deutschen Geschichte: Der Fall der

Berliner Mauer am Abend des 9. November 1989. So einzigartig wie die

vorangegangene friedliche Revolution in der DDR und so einzigartig wie die

darauffolgende Einheit im Turbogang. 30 Jahre später verblassen nicht nur die

Erinnerungen an dieses Glück. Ausgerechnet der Fall der Mauer, die deutsche

Einheit scheinen das Land zu spalten. Die Trunkenheit von damals ist einem Kater

gewichen, der nicht verschwinden mag. Mit einer Verzögerung von 30 Jahren

scheinen sich die Ostdeutschen gegen die Übernahme durch die alte Bundesrepublik

aufzulehnen. Ausgerechnet die Jungen, die die DDR gar nicht mehr erlebt haben,

stärker als die Alten. Neu ist dieses Phänomen der historischen Nachwirkung

nicht. Und in anderen Zusammenhängen waren sie wesentlich wuchtiger. Die

Konflikte im Nahen Osten sind fast alle die Folge der willkürlichen

Grenzziehungen 1916 durch Briten und Franzosen. Die Jugoslawienkriege ließen das

künstliche Staatsgebilde auf dem Balkan aufbrechen. Und der amerikanische

Bürgerkrieg war nicht nur der Ausgangspunkt für den einzigartigen Aufstieg der

Großmacht USA. Er ist zugleich fruchtbarer Nährboden für die Spaltung des Landes

– auch noch nach mehr als 150 Jahren. Nirgends auf der Welt aber hat ein so

positiver historischer Einschnitt wie Mauerfall und deutsche Einheit so kritisch

nachgewirkt. Erst das widerwärtige Phänomen Pegida und der erschreckende

Siegeszug der AfD im Osten lassen erkennen, dass die alten Sonntagsreden nicht

weiterhelfen: Der Verweis auf den Gewinn der Freiheit, auf Wohlstand und

Beschäftigung und auf den Aufbau einer In-frastruktur, auf die der Westen

inzwischen mit Neid schaut. Wir beginnen gerade erst nachzuvollziehen, welch

traumatische Entwertungserfahrung die Einheit bei zu vielen hinterlassen hat.

Dass sie damals nicht nur ihre Arbeit verloren, sondern ein ganzes

Koordinatensystem. Dass es ein Versäumnis war, nicht um eine gesamtdeutsche

Verfassung zu ringen. Dass sich antiliberale, auch antiisraelische Prägungen aus

41 Jahren DDR nicht durch Generationenwechsel ausschleichen. Zugleich gilt es,

nicht nur das Trennende zu erkennen, ja anzuerkennen. Viel wichtiger ist das

Erkennen der Gemeinsamkeiten. Dass die Krise des freiheitlichen Rechtsstaates

kein deutsches oder gar ostdeutsches Phänomen ist. Dass der Hang zur Sezession

wie bei einem Großteil der Briten, der Südtiroler und Katalanen in Deutschland

ernsthaft nicht zu finden ist. Dass das grassierende Stadt-Land-Gefälle, das

Bedürfnis nach nationaler Selbstvergewisserung und die Auflösungserscheinungen

der Volksparteien im Osten nur stärker, nur früher zutage treten als im Westen.

30 Jahre nach dem Mauerfall ist es also Zeit für einen Perspektivwechsel. Zeit

dafür, ostdeutsche Perspektiven zu respektieren. Und Zeit, nach gemeinsamen

Antworten auf die viel grundsätzlichere Krise der Demokratie zu suchen. Was

hindert die 80 bis 90 Prozent, die sich im Westen gegen Nationalismus und

Wiederkehr des Autoritären stellen, daran, endlich mit den 70 bis 75 Prozent

gemeinsame Sache zu machen, die sich im Osten dagegen stellen? Damit

zusammenwächst, was zusammengehört. Wenigstens dies ein Zitat aus den

glücklichsten Tagen dieser Republik, das gewiss auch in Zukunft Bestand haben

wird.

