Arbeitnehmer: Finanzielle Sorgen trotz fairer Bezahlung / Repräsentative Aon Studie: Jeder dritte Arbeitnehmer ist weniger leistungsfähig wegen finanzieller Sorgen

Ein faires Einkommen schützt nicht vor finanziellen Sorgen. Bei

rund einem Drittel der Arbeitnehmer führen sie zu einer geringeren

Arbeitsleistung. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Beratungs- und

Dienstleistungsunternehmens Aon zum Thema “Financial Wellbeing”. Befragt wurden

rund 2.000 Arbeitnehmer in Deutschland zwischen 18 und 65 Jahren.

Gut drei Viertel der Arbeitnehmer (76,1 %) empfinden ihre Bezahlung als

angemessen. Aber um ein Gefühl von finanzieller Sicherheit bei ihnen zu

verankern, braucht es mehr. Fast alle geben an, dass ihnen für ihr persönliches

finanzielles Wohlbefinden ein ausreichendes Einkommen im Alter wie Rente etc.

(98,0 %) ebenso wichtig ist wie ein ausreichendes Einkommen für das tägliche

Leben (97,6 %). Beide Aspekte liegen deutlich vor Wohneigentum (67,3 %) und

guten Karrierechancen (64,7 %).

Auch wer sein Gehalt als fair empfindet, ist nicht frei von finanziellen Sorgen.

Die Aon-Studie zeigt: Jeder dritte Arbeitnehmer (36,7 %) sieht sich durch

finanzielle Sorgen in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Männer und

Frauen liegen hier gleichauf. Bei den jüngeren Arbeitnehmern (18 bis 39 Jahre)

ist sogar knapp jeder zweite von finanziellen Sorgen am Arbeitsplatz belastet.

Hier müssen Arbeitgeber mehr tun, als nur gute Gehälter zu zahlen.

Denn finanzielle Sorgen führen dazu, dass während der Arbeitszeit Lösungen für

finanzielle Probleme gesucht werden (Männer: 44,1 %, Frauen 36,6 %). Bei den

Auswirkungen berichten die meisten Arbeitnehmer über Schlaf- und

Konzentrationsprobleme. Doppelt so viele Männer wie Frauen geben zudem an,

Fehlzeiten aufgrund finanzieller Sorgen zu haben.

Die finanziellen Sorgen sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass ein

Großteil der Arbeitnehmer ihre finanzielle Situation nicht ausreichend kennt und

damit nicht in der Lage ist, für die Gegenwart und Zukunft zu planen. Zwar geben

drei Viertel der Befragten mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von über 6.500

Euro an, ihre finanzielle Situation voll und ganz zu überblicken. In den

Gehaltsklassen bis 4.500 Euro ist jedoch nur noch circa die Hälfte der

Überzeugung, den Überblick zu haben.”

“Das Gehalt ist nur ein Aspekt von vielen, wenn es um das finanzielle

Wohlbefinden von Mitarbeitern geht”, resümiert Aon-Geschäftsführer Fred

Marchlewski. “Durch gezielte Unterstützung bei Themen wie Altersversorgung und

Risikoabsicherung und durch das passende Angebot von Nebenleistungen können

Arbeitgeber effektiv etwas tun, um die Arbeitsleistung und Zufriedenheit ihrer

Mitarbeiter zu verbessern und damit die Beeinträchtigungen im Unternehmen zu

verringern. Unternehmen, die entsprechende Unterstützung anbieten, verbessern

eindeutig ihre Wettbewerbsposition bei der Gewinnung qualifizierter Arbeitnehmer

und festigen zudem die Bindung und Loyalität der Mitarbeiter.”

Informationen zur Studie:

Von Mai bis Juni 2019 wurden im Rahmen einer Online-Umfrage 2.002 Arbeitnehmer

in Deutschland zu verschiedenen Aspekten ihres finanziellen Wohlbefindens

befragt. Die Auswahl der Teilnehmer wurde so gesteuert, dass die Befragung für

die Zielgruppe repräsentativ ist (Alter, Geschlecht und Region).

Pressekontakt:

Aon Hewitt GmbH

Viola Mueller-Thuns

Luxemburger Allee 4, 45481 Mülheim a.d. Ruhr

Tel.: +49 208 7006-2620

pressegermany@aon.com

Ansprechpartner für die Redaktion:

ECCO Düsseldorf

EC Public Relations GmbH

Lutz Cleffmann

Tel.: +49 211 239449-21

lutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.de

Original-Content von: Aon Hewitt GmbH, übermittelt durch news aktuell