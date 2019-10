Badische Zeitung: Die Gewalttat von Halle / Eine Zäsur für das Land / Kommentar von Jan Dörner

So kurz nach der Tat sind zwar deren Hintergründe

noch nicht gänzlich geklärt. Aber die mit Gewehren ausgerüsteten

Täter in Kampfmontur hatten offensichtlich die Absicht, Menschen zu

töten, weil sie Juden sind. Auch auf einen Dönerimbiss wurde

geschossen. Die Antwort des Staates und unserer Gesellschaft muss

eindeutig ausfallen: Hass gegen Juden – egal aus welcher Richtung –

und Rassismus dürfen in Deutschland keinen Platz haben.

http://mehr.bz/khs235s

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell