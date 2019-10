Badische Zeitung: Volksbegehren für Artenschutz: Der Weg zum Kompromiss / Kommentar von Jörg Buteweg

Alles andere als eine Distanzierung hätte einen

massiven Konflikt mit dem Koalitionspartner CDU bedeutet, der sich

als Sachwalter der Landwirte sieht. (…) Der gewiefte Taktiker

Kretschmann hat nun bei seiner vordergründigen Ablehnung zugleich

den Weg zu einem Kompromiss gewiesen. Der könnte so aussehen: Der

Landtag nimmt das Volksbegehren an. Mit den Ausführungsbestimmungen

macht die Landesregierung die Regelungen dann so praktikabel, dass

auch die Bauern damit leben können. http://mehr.bz/khs234s

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell