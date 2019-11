BERLINER MORGENPOST: Armutszeugnis für den Fußball / Kommentar von Christian Latz zu Schutz für Schiedsrichter

Kurzform: Statt nun verpflichtend Personenschützer für alle

Spiele im Amateurfußball zu beschließen, sollte der Berliner Fußball-Verband zu

anderen Maßnahmen greifen. Neben harten Einzelstrafen für gewalttätige Spieler

müssen auch die Vereine stärker sanktioniert werden und notfalls auch unter den

Tätlichkeiten einzelner Spieler leiden. Niemand, der nur aus Freude am Kicken

auf den Platz geht, schlägt einen Schiedsrichter. Ein solches Gewaltpotenzial

Einzelner wird schnell offensichtlich, zumal, wenn man als Team mehrmals pro

Woche zusammen spielt.

Der vollständige Kommentar: Da es viele scheinbar vergessen haben: Fußball ist

nur ein Spiel, im Amateurbereich ein reines Hobby. Es soll zuerst Spaß machen,

am Wochenende über den Platz zu hetzen und sich mit anderen sportlich zu messen.

Dass nun die Berliner Schiedsrichter gestreikt haben, und mit dem Friedenauer

TSC der erste Amateurverein einen Personenschützer für die Sicherheit der

Unparteiischen einsetzt, ist ein Armutszeugnis für den Hobby-Fußball in Berlin.

So begrüßenswert die Bemühungen des Vereins sind, ist es doch ein fatales

Zeichen: Es darf nicht zur Normalität auf Berlins Fußballplätzen gehören, dass

sich Schiedsrichter um ihre Gesundheit sorgen müssen. Darauf mit

Sicherheitspersonal zu reagieren, erweckt den Eindruck, als habe man sich damit

abgefunden, dass jederzeit mit Angriffen von Spielern, Trainern und Zuschauern

auf die Unparteiischen zu rechnen ist. Statt nun verpflichtend Personenschützer

für alle Spiele im Amateurfußball zu beschließen, sollte der Berliner

Fußball-Verband zu anderen Maßnahmen greifen. Neben harten Einzelstrafen für

gewalttätige Spieler müssen auch die Vereine stärker sanktioniert werden und

notfalls auch unter den Tätlichkeiten einzelner Spieler leiden. Niemand, der nur

aus Freude am Kicken auf den Platz geht, schlägt einen Schiedsrichter. Ein

solches Gewaltpotenzial Einzelner wird schnell offensichtlich, zumal, wenn man

als Team mehrmals pro Woche zusammen spielt. Die Vereine müssen viel früher auf

diese Spieler einwirken – und wenn kein Umdenken erkennbar ist, die Konsequenzen

ziehen und das Teammitglied ausschließen. Unterstützen muss der Verband, indem

Anti-Aggressionstrainings zur Pflicht werden. Für nicht mehr als ein Taschengeld

stellen sich Schiedsrichter jedes Wochenende auf die Plätze. Der Dank reicht

häufig von Beschimpfungen bis zu Gewalt. Kein Wunder, dass ihre Zahl immer

weiter sinkt. Ihr Engagement sollte allen Beteiligten mehr Einsatz wert sein.

