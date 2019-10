BERLINER MORGENPOST: Der Rechtsstaat zeigt die Zähne – Kommentar von Ulrich Kraetzer

In dem Verfahren um einen Auftragsmord im

Rockermilieu wollten die Ankläger die Mitglieder der „Hells Angels“

von Beginn an wegen Mordes hinter Gitter bringen. Eine Verurteilung

schien nicht sicher. Doch die Staatsanwälte blieben bei ihrer Linie.

Mit Erfolg: Am Montag verurteilte das Gericht acht der Rocker zu

einer lebenslangen Haftstrafe.

Im Kampf gegen die Rocker-Kriminalität ist das Urteil ein

Meilenstein. Hat es Bestand, verschwindet die Führungsriege eines

ganzen „Chapters“ der „Hells Angels“ viele Jahre hinter Gittern.

Besonders wichtig: Mit Kadir P. wurde auch der Chef verurteilt. Er

war bei dem Mord zwar nicht dabei. Nach Überzeugung des Gerichtes gab

er aber den Auftrag. Endlich hat es also auch nicht nur die

Laufburschen, sondern auch einen der Hintermänner getroffen.

Der Rechtsstaat ist also nicht wehrlos. Er kann die Zähne zeigen –

und er kann Erfolg haben. Das macht Mut, auch für den Kampf gegen die

kriminellen Mitglieder arabischer Clans und für den Kampf gegen die

gesamte organisierte Kriminalität. Nun ist der Bundesgerichtshof

gefordert. Er muss prüfen, ob bei dem Mammutprozess auch die

Spielregeln der Strafprozessordnung eingehalten wurden.

