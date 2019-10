BERLINER MORGENPOST: Ein Lob aufs Parlament – Kommentar von Joachim Fahrun

Immer wieder wird ja in diesen Tagen die Bedeutung

der Demokratie betont. Die zivilisierte, an Sachfragen orientierte

Debatte. Die Regeln für den fairen persönlichen Umgang. Der für alle

Seiten tragbare Kompromiss. Der Respekt vor den Minderheiten und die

Berücksichtigung ihrer Positionen.

All das findet in unseren Parlamenten statt. Nicht immer, aber

meistens. Auch in Zeiten, in denen viele auf die motivierende und

mobilisierende Wirkung der direkten Demokratie setzen, bleibt die

parlamentarische Arbeit das Herz unseres politischen Systems. Viele

Fragen sind zu komplex, um sie in Ja-Nein-Alternativen zu fassen, die

sich für Volksabstimmungen eignen.

Parlamentarismus ist bisweilen ein zähes Geschäft – und manchmal

auch furchtbar langweilig. Nun werden Berlins Abgeordnete auch in

eigener Sache entscheiden und ihre erhöhten Diäten beschließen.

Populisten werden rufen, “die da oben” machten sich die Taschen

voll. Dabei verdient ein Berliner Abgeordneter selbst nach der

Diätenerhöhung nur wenig mehr als ein 25 Jahre alter

Grundschullehrer. Ohne leistungsstarke Parlamente wären wir der

Willkür von Behörden und Regierungen ausgeliefert. Das kann niemand

wollen.

