BERLINER MORGENPOST: Korrektur: Gefährder des Weltfriedens / Leitartikel von Dirk Hautkapp

Wer die Kurden so schäbig verrät, die trotz vieler

Rückschläge seit Jahrzehnten für Amerika gekämpft haben und gestorben

sind, muss sich fragen lassen: Können die Polen und die Balten, kann

Europa im Falle eines Falles auf den Beistand der USA zählen, solange

dieser unberechenbare Hasardeur die Zügel der Macht in der Hand hält?

Trumps Übergang vom Weltpolizisten wider Willen zum Steineschmeißer

und Luftverpester der internationalen Diplomatie ist in der

Kurden-Frage am augenfälligsten. Aber das Desaster ist kein

Einzelfall. Seit sich der Präsident seriösen Sachverstands entledigt

hat (Verteidigungsminister James Mattis) und sich mit Jasagern umgibt

(Außenminister Mike Pompeo), häufen sich Fehltritte, die jeder für

sich Krisen von internationaler Dimension auslösen kann.

