BERLINER MORGENPOST: Verhältnisse geradegerückt / Kommentar von Jens Anker zur Lehrer wegen Kinderpornografie entlassen

Der vollständige Kommentar: Der erste Schultag gehört für Familien

zu den einschneidenden Erlebnissen im jungen Eltern-Dasein.

Aufgeregt, erwartungsvoll, aber auch ein wenig ängstlich wird der

Einschulung entgegengefiebert – und dann geschieht es: Das eigene

Kind steht wie selbstverständlich auf, als der Name aufgerufen wird

und geht auf die Bühne der Aula zur Klassenlehrerin oder zum

Klassenlehrer. Viele tausend Stunden verbringen die Kinder in der

Folge den halben oder ganzen Tag in der Schule und sollen auf das

Leben vorbereitet werden. Schulen sind ein besonders geschützter Ort,

Lehrer tragen eine besondere Verantwortung. Es besteht ein

Grundvertrauen der Eltern in die Einrichtung, die in den kommenden

zehn bis zwölf Jahren so prägend für die eigenen Kinder ist. Wenn

dieses Grundvertrauen erschüttert wird, dann besteht ein ernsthaftes

Problem. An die Vertrauenswürdigkeit der Lehrer sind daher besonders

hohe Ansprüche zu stellen. Und diese Vertrauenswürdigkeit ist

gänzlich zerstört, wenn Lehrer in ihrer Freizeit kinderpornografische

Dateien sammeln. Dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nun die

Entlassung aus dem Beamtenverhältnis für zwei Berliner Lehrer

bestätigt hat, die genau das getan haben, ist also vollkommen

nachzuvollziehen. Lehrer, die derart eklatant gegen Recht verstoßen

haben, sind nicht geeignet, Kinder zu unterrichten. Befremdlich an

dieser Angelegenheit ist, warum die beiden Vorinstanzen zu einem

anderen Ergebnis gekommen waren und die beiden Lehrer im Schuldienst

belassen wollten. Hier fehlte die Einsicht in das besonders sensible

Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern. Gut, dass das oberste

Verwaltungsgericht die Maßstäbe in letzter Instanz geradegerückt hat.

Bei Lehrern, die Kinderpornografie konsumieren, gibt es keine

minderschweren Fälle.

