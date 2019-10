BERLINER MORGENPOST: Wer spart, zahlt drauf / Kommentar von Alexander Dinger zu Kosten für Sicherheit an Flüchtlingsheimen

Der Schutz von sensiblen Objekten gehört in

staatliche Hand. Dazu zählen nicht nur Flüchtlingsheime, sondern auch

Liegenschaften der Polizei. Warum das besser so wäre, haben

zahlreiche Meldungen aus den vergangenen Jahren gezeigt. Da war etwa

von Übergriffen durch Sicherheitsmitarbeiter vor dem Lageso die Rede

oder von Einbrüchen auf Polizeiliegenschaften, von denen angeblich

niemand etwas mitbekommen hat. Der Staat sollte aber auch ein

legitimes Interesse daran haben, ein Auge auf Flüchtlingsunterkünfte

zu haben. Wiederholt gab es Meldungen über Anwerbeversuche vor Heimen

durch Islamisten oder die Organisierte Kriminalität. Zugleich sind

Flüchtlingsheime auch wieder Ziele von Attacken durch Rechtsextreme.

Es ist Aufgabe eines Staates, beides zu unterbinden. Wer hier spart,

zahlt am Ende drauf.

