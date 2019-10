Brexit, Anschlag in Halle, türkische Militäroperation, EU-Beitritt: Schwerpunkte der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, 21.-24.10.

In der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments

vom 21. bis 24. Oktober 2019 in Straßburg stehen unter anderem

folgende Themen auf dem Programm:

Bilanz der Juncker-Kommission

Am Dienstagmorgen werden die Abgeordneten eine Bestandsaufnahme

der Arbeit der Juncker-Kommission während der vergangenen fünf Jahre

vornehmen. http://ots.de/9cNzTe

Brexit, Haushalt, Klima: Debatte zur Bilanz des jüngsten

EU-Gipfels

Am Dienstagmorgen werden die Abgeordneten die Ergebnisse des

Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs vom 17. bis 18. Oktober

erörtern. http://ots.de/kjuY7h

EU-Investitionen 2020: Eine Brücke ins Europa der Zukunft

Das Parlament wird am Mittwoch seinen Standpunkt zum EU-Haushalt

des nächsten Jahres festlegen. Schwerpunkte sind Klimawandel,

Jugendarbeitslosigkeit, Erasmus, Migration und Außenpolitik.

http://ots.de/cAqww2

Aussprache und Abstimmung über türkischen Feldzug in Nordsyrien

Das Parlament wird sich am Mittwochmorgen mit der türkischen

Militäroperation in Nordostsyrien und deren Folgen auseinandersetzen.

Über eine Entschließung wird am Donnerstag abgestimmt.

http://ots.de/37uIlq

EU-Beitrittsperspektiven für Albanien und Nordmazedonien

Am Mittwochnachmittag werden die Abgeordneten erwartungsgemäß ihre

Unterstützung für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit den beiden

Ländern des westlichen Balkans bekräftigen. http://ots.de/fFe3Ra

EU-Globalisierungsfonds: Arbeitnehmer-Hilfen für Brexit-Opfer

Die Abgeordneten wollen den EU-Fonds für die Anpassung an die

Globalisierung auch für die Unterstützung von Arbeitnehmern nutzbar

machen, die durch einen „No-Deal“-Brexit arbeitslos werden.

http://ots.de/VR4aT5

Nach Anschlag in Halle: Debatte zu Gefahren des gewalttätigen

Rechtsextremismus

Nach dem jüngsten Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle in

Sachsen-Anhalt werden die Abgeordneten am Montag über gewalttätigen

Rechtsextremismus diskutieren. http://ots.de/qc7IQc

