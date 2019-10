Brüderle: “Ein Gesetz für die Themen von gestern und vorgestern” / bpa Arbeitgeberverband zur heutigen Anhörung im Bundestag zum Pflegelöhneverbesserungsgesetz

Zur heutigen Anhörung zum Gesetzentwurf der

Bundesregierung zum Pflegelöhneverbesserungsgesetz erklärt der

Präsident des bpa Arbeitgeberverband e.V., Rainer Brüderle:

“Wir haben bei der heutigen Anhörung betont, dass der vorliegende

Entwurf eines Gesetzes für bessere Löhne in der Pflege

(Pflegelöhneverbesserungsgesetz) in großen Teilen überflüssig ist,

nicht in die Pflegelandschaft passt und keinen wesentlichen Beitrag

zu einer besseren Bezahlung leistet. Er verschiebt Verantwortung und

beschäftigt sich inhaltlich mit den Themen von gestern und

vorgestern, nämlich wie können Gewerkschaften ohne Mitglieder über

allgemeinverbindliche Tarifverträge gestützt werden, statt sich mit

den Themen von heute und morgen zu befassen. Diese lauten vor allem:

Welche Antworten gibt es auf den demografischen Wandel und wie

schaffe ich notwendige Flexibilitäten, um die ständig steigende

Nachfrage nach Pflegeleistungen zu bewältigen.

Auch in der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) hat sich gezeigt,

dass es gewünscht ist, den professionell Pflegenden kurzfristig mehr

Gehalt zu organisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, kann die

Bundesregierung zum Beispiel jedes Jahr fünf Milliarden Euro (siehe

IGES-Gutachten im Auftrag des BMG) zur Verfügung stellen, die

ausschließlich für höhere Gehälter für die Pflegekräfte durch die

Träger verwendet werden sollen. Das wäre eine zielgenaue,

systemgerechte Maßnahme, die zudem auch die Verantwortung für die

Finanzierung bei demjenigen belässt, der das Geld organisieren muss.

Der Versuch, über Zwangstarife und staatliche Lohndiktate

Verbesserungen für die Pflegekräfte herbeizuführen, ist hingegen

rechtlich komplex und schwierig und widerspricht den Interessen der

Pflegenden, die in ganz überwiegender Mehrheit durch eine Abstimmung

mit den Füßen und ihre Nichtmitgliedschaft in Gewerkschaften längst

deutlich gemacht haben, dass sie keine Tarifrituale brauchen, sondern

echte und unmittelbare Verbesserungen für ihren Alltag. Auch in den

Beratungen der zuständigen Arbeitsgruppe im Rahmen der KAP hat sich

gezeigt, dass der vom Gesetzentwurf eingeschlagene Weg von der

Mehrheit der Träger abgelehnt wird. Bei dem vorliegenden Entwurf geht

es nicht darum, höhere Löhne zu erreichen, sondern allein AWO und

Verdi einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu organisieren. Das

ist reine Klientelpolitik.”

