Brüderle: “Trauriger Tag für die Tarifautonomie” / Bundesrat macht Weg für verfehltes Gesetz frei

Zur heutigen Billigung des Gesetzes für bessere Löhne in der

Pflege (Pflegelöhneverbesserungsgesetz) durch den Bundesrat erklärt der

Präsident des bpa Arbeitgeberverband e.V., Rainer Brüderle:

“Es ist erstaunlich, welch großen Einfluss mittlerweile eine Minilobbygruppe in

der Pflege auf die Regierungspolitik hat. Bei dem Gesetz geht es doch gar nicht

vorrangig darum, höhere Löhne zu erreichen, sondern vor allem darum AWO und

Verdi einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu organisieren. Das ist reine

Klientelpolitik der Regierung.

Unter ihrer Zweitmarke BVAP gaukelt die AWO im Konzert mit der in der

Altenpflege nicht präsenten Gewerkschaft Verdi vor, für alle sprechen zu wollen.

Hundertausende Beschäftigte und tausende Unternehmen wollen aber nicht

zwangsbeglückt werden, sonst wären sie Mitglied der Verdi oder des BVAP. Das

sind sie bewusst nicht.

Ganz im Gegenteil. Sie wehren sich gegen diesen Angriff auf die Tarifautonomie

und ordnen das Gesetz als das ein, was es ist. Gestrig und kein Fortschritt. Es

ist ein Pflegequalitätsverschlechterungsgesetz. Wenn jetzt über

Lohnregulierungen weitere Kosten produziert werden sollen, dann stellt sich

natürlich unmittelbar die Frage der Refinanzierung. Erfolgt diese nicht

vollständig aus Steuer- oder Beitragsmitteln, dann führt das zur

Investitionszurückhaltung bei den Trägern und potentiellen Trägern sowie zu

Ausweichreaktionen bei den immer stärker belasteten Pflegebedürftigen zum

Beispiel in graue und schwarze Pflegemärkte. Das bedeutet einen Qualitätsverlust

in der Pflege.”

Der bpa Arbeitgeberverband e.V. vertritt als größter Arbeitgeberverband in der

Pflegebranche sowohl die großen, bundesweit tätigen Trägergruppen wie auch die

mittleren und kleinen Familienunternehmen. Der bpa Arbeitgeberverband tritt für

die tarif- und arbeitsmarktpolitischen Interessen von aktuell mehr als 4.000

Mitgliedsbetrieben ein, die über 190.000 Mitarbeiter beschäftigen. Der bpa

Arbeitgeberverband wurde 2015 von Einrichtungen und Diensten der privaten

Arbeitgeber in der Altenpflege, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet

