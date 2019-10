Bundespräsident Steinmeier im ARD-Film „Kampf ums Land“: Demokratische Mehrheit muss lauter werden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen

aufgefordert, ihr demokratisches Bekenntnis lauter zu zeigen. Die

Demokratie gehe nicht dem Verfall entgegen, sagte er der ARD. Das

setze aber voraus, „dass die demokratische Mehrheit sich in diesem

Lande zeigt, lauter wird, als sie es ist, und die Vertreter der

demokratischen Politik auch dort unterwegs sind, wo sie vielleicht in

den letzten Jahren nicht genügend waren.“

Steinmeier registriert wachsende Risse in Deutschland. Der Ton

zwischen einzelnen Teilen der Gesellschaft, zwischen Arm und Reich,

Jung und Alt, Stadt und Land habe sich verändert. Es komme darauf an,

weiter zu streiten und die Auseinandersetzung zu führen. Jedoch müsse

das in einer Sprache geschehen, die nicht sofort abgleitet ins

Schwarz-Weiße, in die Beschimpfung oder sogar in Hass.“

Zu den jüngsten Wahlen und Wahlergebnissen sagte der

Bundespräsident: „Nicht jeder, der eine Proteststimme abgibt, ist

deshalb schon gegen die Demokratie.“ Viele derjenigen fehlten aber

der Demokratie, und deshalb sei es „uns überhaupt nicht erlaubt,

darauf zu verzichten, diese Menschen zu überzeugen.“

Mit Blick auf den Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober betonte

Steinmeier, Probleme durch Strukturveränderungen müssten

deutschlandweit ernstgenommen werden. Die gebe es nicht nur im Osten,

sondern zum Beispiel auch im Ruhrgebiet. Es gehe nicht darum

aufzurechnen, „wem geht es jetzt besser, wem geht es schlechter, dem

Osten und dem Westen“.

Steinmeier äußerte sich im Rahmen der Dreharbeiten für die

Dokumentation „Kampf ums Land – Steinmeiers Ringen um Zusammenhalt“.

Der Film der rbb24-Recherche-Autoren Torsten Mandalka, Stefanie Stoye

und Olaf Sundermeyer läuft am 3. Oktober 2019 um 19.15 Uhr im Ersten.

Die Autoren haben den Bundespräsidenten ein Jahr lang beobachtet und

beschreiben parallel die Lage und die Menschen in den Regionen, in

denen Steinmeier unterwegs war. Der Schwerpunkt der Beobachtungen

liegt dabei im Ruhrgebiet und in Sachsen.

