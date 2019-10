Bürger fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung ihrer Stadt (FOTO)

– In Stadtverwaltungen muss Digitalisierung erste Priorität werden– Bürger wünschen sich vor allem eine digitale Verwaltung– Dreitägige Smart Country Convention beginnt heute in Berlin

Von smarter Verwaltung bis zur intelligenten Verkehrssteuerung –

in Deutschland arbeiten viele Städte und Gemeinden an ihrer digitalen

Zukunft. Zwei von drei Bürgern (66 Prozent) trauen ihrer

Stadtverwaltung dabei einen kompetenten Umgang mit Digitalthemen zu.

Gleichzeitig fordern 69 Prozent ihre Stadtverwaltung auf, die

Digitalisierung mit mehr Nachdruck zu verfolgen. Das ist das Ergebnis

einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom

unter mehr als 1.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland, die heute

anlässlich der Smart Country Convention in Berlin vorgestellt wurde.

“In den meisten Städten und Gemeinden stehen alle Zeichen auf

digital. Dem Vertrauensvorschuss in der Bevölkerung müssen die

Rathäuser jetzt gerecht werden. Sie steigern damit

Standortattraktivität und Lebensqualität und kommen wieder näher an

Bürger und Unternehmen”, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. “Kommunen

brauchen das nötige Geld, Know-how und einen engen Austausch von

Bürgern, Politik und örtlicher Wirtschaft. Mit der Smart Country

Convention verkürzen wir den Weg in die digitale Welt.”

Auf der Smart Country Convention in Berlin kommen vom 22. bis 24.

Oktober mehr als 10.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Städten

und Gemeinden zusammen. Ziel ist es, von den besten zu lernen, so die

Digitalisierung zu beschleunigen und bürgergerecht umzusetzen. Dr.

Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Berlin,

erklärt: “Das Besondere an der Smart Country Convention ist der

branchenübergreifende Charakter: Bei uns geht es nicht nur um die

Digitalisierung der Verwaltung, wir bilden sämtliche Bereiche der

Smart City und der Smart Region ab. Wir haben den Anspruch, das Thema

entlang der gesamten Wertschöpfungskette darzustellen, die relevanten

Partner zu integrieren und sind damit bereits im zweiten Jahr die

führende Veranstaltung in diesem Bereich in Deutschland. Wir reden

nicht nur von Digitalisierung, wir zeigen anhand von konkreten

Beispielen, wie es geht.”

Als Smart-Country-Vorbild und Partnerland ist in diesem Jahr

Litauen zu Gast auf der Smart Country Convention. Deividas

Matulionis, Vizekanzler der Republik Litauen: “Die Digitalisierung

hat einen großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung Litauens in

den Bereichen der Wirtschaft und Informationsgesellschaft. Die

EU-Mitgliedschaft hat politische Barrieren abgebaut und die digitale

Welt erlaubt uns, geographische und bürokratische Grenzen zu

überwinden, indem wir Wirtschaft und öffentliche Dienstleistungen

ständig verbessern und erweitern. Wir glauben an das Potenzial

Deutschlands, ein führendes Land in der EU bei der Digitalisierung zu

werden. Sowohl die litauische Regierung als auch Litauens Wirtschaft

möchten ein starker Partner für Deutschland sein, etwa bei der

Schaffung digitaler Lösungen wie bei der Erweiterung elektronischer

Dienstleistungen. Wir werden unsere Erfahrung in den Bereichen der

digitalen Dienstleistungen, Smart Cities und Cybersecurity auf der

Smart Country Convention teilen und freuen uns auf interessierte

Besucher.”

Mehr als jeder Zweite findet seine Stadt “nicht digital”

Sechs von zehn Bürgern (63 Prozent) können sich vorstellen, in

einer Stadt oder Gemeinde mit vielen digitalen Angeboten zu leben.

Obwohl in den vergangenen Jahren deutschlandweit immer mehr

Smart-City-Initiativen angestoßen wurden, sagt jeder zweite

Bundesbürger (56 Prozent): “Meine Stadt ist nicht digital.” Immerhin

bewertet mehr als ein Drittel (37 Prozent) den Digitalisierungsgrad

ihrer Gemeinde als fortgeschritten. Den größten Verbesserungsbedarf

an ihrem Wohnort sehen die Deutschen vor allem in den Bereichen

Wohnen (86 Prozent), Verwaltung (79 Prozent), Verkehr (78 Prozent),

Sicherheit (77 Prozent) und Umwelt (76 Prozent).

Bürger überzeugt: Digitalisierung ist Chance für Kommunen

Stadt und Land stehen vor großen Herausforderungen, und bei vielen

könne die Digitalisierung helfen – das meint die weit überwiegende

Mehrheit der Bevölkerung. Acht von zehn Bundesbürgern (81 Prozent)

stimmen der Aussage zu, dass abgehängte Städte und Gemeinden von der

Digitalisierung besonders profitieren können. Zwei Drittel (64

Prozent) meinen, der Einsatz digitaler Technologien wie etwa

Überwachungskameras kann die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöhen.

Und für sechs von zehn Bürgern ist klar: Die Digitalisierung bietet

eine große Chance, das Leben in der Stadt und auf dem Land

lebenswerter zu machen.

Dennoch gibt es auch kritische Stimmen und Bedenken. 71 Prozent

sorgen sich, dass ihre persönlichen Daten durch die Digitalisierung

in Städten und Gemeinden weniger sicher sind. 62 Prozent stimmen der

Aussage zu, die Digitalisierung verringere zwischenmenschliche

Kontakte. Und sechs von zehn Bundesbürgern sagen, bei

Digitalisierungsprojekte bestünde die Gefahr, dass sie wie andere

Großprojekte scheiterten. “Die Bürger haben ein differenziertes Bild

von der Digitalisierung: Einerseits sind sie von den Chancen

überzeugt, andererseits sehen sie auch mögliche Gefahren”, so Berg.

“Bei der Entwicklung smarter Städte und Regionen müssen wir vor allem

das Thema Datensicherheit mitdenken – auch hier können wir von

Litauen lernen. Gleichzeitig müssen wir Vorreiterstädte und

Smart-City-Initiativen aus Deutschland noch mehr in die öffentliche

Wahrnehmung holen und zeigen, wie es an vielen Stellen schon einfach

und digital geht.”

Weniger Umweltbelastung in Smart Cities, mehr Fachkräfte im

digitalen Dorf

In Städten und ländlichen Regionen können digitale Lösungen an den

jeweils spezifischen Problemen ansetzen. Im städtischen Raum sehen

die Bürger vor allem in neuen Mobilitäts- und Verkehrskonzepten (73

Prozent) sowie in der Entlastung der Verwaltungen die größten Chancen

(71 Prozent). Fast zwei Drittel (64 Prozent) gehen davon aus, dass

durch die Digitalisierung die Wirtschaftskraft gesteigert wird, 62

Prozent sehen Vorteile in einer Reduzierung der Verkehrsbelastung.

Für ländliche Regionen erhoffen sich knapp zwei Drittel eine höhere

Attraktivität für Unternehmen (65 Prozent). Einen weiteren Vorteil

sieht mehr als die Hälfte darin, dass die Angebote im öffentlichen

Nahverkehr durch neue Mobilitätskonzepte verbessert werden können (62

Prozent). Jeder Zweite erwartet, dass Gemeinden durch die

Digitalisierung für Fachkräfte wie Ärzte oder Informatiker

attraktiver werden (53 Prozent). Ähnlich viele (47 Prozent) gehen

davon aus, dass durch die Digitalisierung die medizinische Versorgung

auf dem Land verbessert wird. Berg: “Mit digitalen Lösungen

überwindet man Distanzen: in der medizinischen Versorgung, in der

Bildung, im Bürgerservice, bei der Arbeit. Und nirgendwo sind die

Distanzen größer als auf dem Land. Wir setzen uns auf der Smart

Country Convention dafür ein, gleichwertige digitale

Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen.”

Bürger wollen online aufs Amt

Ein großer Schritt in Richtung Smart Country wäre getan, würde man

die überlasteten Verwaltungsapparate digitalisieren. Die große

Mehrheit der Bundesbürger wünscht sich eine digitale Verwaltung. Vier

von fünf (89 Prozent) würden es bevorzugen, wenn die Beantragung,

Verlängerung und Zusendung von Dokumenten wie Reisepass und

Personalausweis ganz automatisch verliefe. 84 Prozent würden gerne

Behörden- und Verwaltungsangelegenheiten über das Internet erledigen,

etwa den Wohnsitz ummelden oder Kindergeld beantragen. 77 Prozent

würden ein einheitliches Servicekonto nutzen, über das sich Bürger

sicher identifizieren und authentifizieren können, um Zugang zu allen

digitalen Verwaltungsdienstleistungen zu haben. Zwei Drittel (60

Prozent) würden die sichere Identifizierung bei Behördengängen via

Internet gerne über den elektronischen Personalausweis vornehmen.

Vier von zehn Bürgern (41 Prozent) würde die eigenen Stammdaten

einmalig eingeben und erlauben, dass diese zwischen Behörden

ausgetauscht und wiederverwendet werden können. “Smarte Lösungen und

die notwendigen Mittel für den Staat 4.0 sind längst vorhanden,

trotzdem hängt das digitale Amt in der Warteschlange”, sagt Berg.

“Viele der bislang verfügbaren Angebote sind noch unnötig

kompliziert, der Behördengang via Internet muss nutzerorientiert,

wirtschaftlich und nachhaltig umgesetzt werden. Was wir brauchen,

sind bundesweite Standards, damit das digitale Rad nicht in 11.000

Kommunen immer neu erfunden wird.”

Mehrheit fordert digitale Bürgerbeteiligung

Darüber hinaus haben Bürger auch konkrete Vorstellungen davon, wie

das Leben in einer digitalen Stadt aussehen kann und möchten sich

aktiver einbringen. Neun von zehn Befragten (90 Prozent) wollen

stärker in Vor-Ort-Entscheidungen einbezogen werden. Besonders hoch

im Kurs steht die Möglichkeit, via Mängelmelder auf Probleme im

öffentlichen Raum hinweisen zu können (73 Prozent). Auch konkrete

Verbesserungen zur Steigerung der Lebensqualität am Wohnort möchten

zwei Drittel online vorschlagen können (67 Prozent). Knapp jeder

Zweite (49 Prozent) möchte sich online an Planungs- und

Entscheidungsprozessen in Politik und Verwaltung beteiligen. 41

Prozent würden die Möglichkeit nutzen, in Bürgerhaushalten auf

lokaler Ebene Vorschläge zur Verwendung von Steuereinnahmen

einzureichen. Vier von zehn (40 Prozent) würden über das Internet

ihre Stimme bei Wahlen abgeben. Und knapp jeder Fünfte (19 Prozent)

würde an Online-Petitionen teilnehmen. Berg: “Der Wunsch der Bürger,

sich zu beteiligen, wächst – und der leichteste Weg ist via Internet.

Kommunen sollten flächendeckend digitale Dienste anbieten, die

bürgerliche Partizipation und Engagement erleichtern.”

Smart Country Convention zeigt digitale Lösungen für den Public

Sector

Die Digitalisierung von Städten, Gemeinden und Regionen ist das

zentrale Thema der Smart Country Convention, die vom 22. bis 24.

Oktober 2019 in Berlin stattfindet und alle relevanten Vertreter von

Verwaltungen, Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaft

zusammenbringt. Die dreitägige Veranstaltung ist eine Kombination aus

Kongress, Workshops, Weiterbildungsveranstaltungen und Ausstellung.

Dabei geht es sowohl um die digitale Verwaltung als auch um die

Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen in den Bereichen

Energie, Mobilität, Sicherheit, Abfall, Wasser, Bildung, Gesundheit

und Wohnen. Die Smart Country Convention richtet sich an Vertreter

von Bund, Ländern, Landkreisen, Städten und Gemeinden und kommunalen

Unternehmen. Weitere Informationen gibt es unter

www.smartcountry.berlin

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Befragung,

die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom

durchgeführt hat. Dabei wurden 1.004 Personen ab 18 Jahren in

Deutschland telefonisch befragt. Die Umfrage ist repräsentativ.

