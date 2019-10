Chancen für alle? ZDFinfo-Doku über Schule im Brennpunkt (FOTO)

Ist der Weg von Millionen deutschen Schülern durch die Herkunftvorbestimmt? Welchen Einfluss haben Elternhaus, Schule undWohnviertel auf den Bildungserfolg und die späterenAufstiegsmöglichkeiten? Die ZDFinfo-Dokumentation „Chancen für alle?– Schule im Brennpunkt“ begleitet Schülerinnen und Schüler inBremerhaven-Lehe, einem Stadtteil, der in der Vergangenheit vor allemwegen Kinderarmut, überdurchschnittlicher Arbeitslosenzahlen undÜberschuldungsquoten deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hat.ZDFinfo zeigt den 45-minütigen Film erstmals am Samstag, 19. Oktober2019, 20.15 Uhr.

Was denken die Jugendlichen über das Leben in Lehe, über die

Schule und ihre beruflichen Chancen? Das ergründet der Film während

ihres Abschlussjahres an der Schule am Ernst-Reuter-Platz. Zwischen

Boxtraining, Rap-Studio und Abschlussprüfung taucht der Film ein in

den Mikrokosmos des Stadtteils – und zeigt Herausforderungen und

Möglichkeiten im Leben und Schulalltag der Jugendlichen. Wovor haben

sie Angst? Wovon träumen sie? Wo wollen sie hin?

Soziologe und Bestsellerautor Aladin El-Mafaalani sagt in der

Doku: „Chancengleichheit ist ein tolles Wort. Keiner kann dagegen

sein, solange das Wort so abstrakt im Raum steht. Wenn es dann

konkret in die Umsetzung geht, haben da ganz viele etwas gegen. Und

das müssen wir ehrlich und offen ansprechen.“ Zu Wort kommt in der

Doku auch OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, der die

Bildungschancen gesamtgesellschaftlich einordnet und internationale

Vergleiche zieht. Nicole Wind, die Schulleiterin der Schule am

Ernst-Reuter-Platz, stellt den Bezug zum Schulalltag in Bremerhaven

her. Die Dokumentation blickt zudem auf Schulen mit ähnlichen

Herausforderungen in Essen und Heidelberg.

ZDFinfo zeigt den Film von Anja Kollruß und Sebastian Heemann

erneut am Donnerstag, 24. Oktober 2019, 9.45 Uhr, sowie am Sonntag,

24. November 2019, 18.45 Uhr. Im ZDF ist „Chancen für alle? – Schule

im Brennpunkt“ am Mittwoch, 20. November 2019, 1.10 Uhr und 4.10 Uhr,

zu sehen.

