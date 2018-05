Das Deutsche Rote Kreuz und LOTTO würdigen Journalisten mit dem DRK-Medienpreis / Auszeichnung herausragender Reportagen aus Print, Hörfunk und TV (FOTO)

Drei bewegende Reportagen über Menschen in Not und die Arbeit derHelfer, die oft im Verborgenen stattfindet, wurden am 28. Mai 2018 inBerlin mit dem Medienpreis ausgezeichnet, den das Deutsche Rote Kreuzmit Unterstützung des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB)verliehen hat.

Dabei wurden Redakteurinnen und Redakteure aus den Mediengattungen

Print, Hörfunk und Fernsehen ausgezeichnet, deren Beiträge sich mit

sozialen Themen beschäftigen. In den Reportagen geht es um Menschen,

die sich in unvorhergesehenen Lebenssituationen befinden. Es geht

aber auch um Hilfsbereitschaft und um Würde sowie um den Umgang mit

Menschen in Not.

„Mit eindringlichen journalistischen Darstellungsformen lenken

diese Beiträge unseren Blick auf das soziale Engagement, das sich oft

im Hintergrund hält – und sie machen menschliche Schicksale, die sich

oft im Verborgenen abspielen, für die Öffentlichkeit sichtbar. Damit

prägen sie auch das gesellschaftliche Bewusstsein“, erklärte Torsten

Meinberg, Federführer des Deutschen Lotto- und Totoblocks. LOTTO hat

auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Roten Kreuz Bremen den

DRK-Medienpreis gestiftet.

„Der Medienpreis würdigt die Arbeit hunderttausender im

Wohlfahrtsbereich haupt- und ehrenamtlich tätiger Menschen“, sagte

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt. „Er würdigt aber auch die Arbeit

der Journalisten und deren Bereitschaft, genau hinzusehen und sich in

schwierige, zeitaufwändige Themen einzuarbeiten – gerade im

schnelllebigen Informationszeitalter.“

Aus 277 Einsendungen hatte eine achtköpfige Jury die Preisträger

ausgewählt, die durch ungewohnte Perspektive und hohe journalistische

Qualität, soziale Themen auf eindringliche Art ins Blickfeld der

Öffentlichkeit rücken.

Im Bereich Print wurde Caterina Lobenstein für ihre Reportage über

eine Altenpflegerin ausgezeichnet. Eine begehrte und dennoch schlecht

bezahlte Fachkraft: Der Beitrag „Warum verdient Frau Noe nicht mehr?“

ist am 07.12.2017 in der ZEIT erschienen.

Marie von Kuck wurde für ein Hörfunk-Feature über Gewalt in der

Geburtshilfe ausgezeichnet: „Weinen hilft dir jetzt auch nicht“ (DLF

/ WDR, 19.11.2017).

Für seine Fernseh-Dokumentation „Sandmädchen“ erhielt Mark Michel

den DRK-Medienpreis. Der Beitrag zeigt die Macht der Imagination. Die

am Asperger Syndrom erkrankte Veronika ist komplett auf fremde Hilfe

angewiesen, um ihr Leben zu führen. Und doch entfaltet das Innenleben

der jungen Autorin eine überbordende Kraft aus Gedanken und Gefühlen.

(Erstaufführung: DOK Leipzig, 31.10.2017)

Bereits zum zwölften Mal werden mit dem DRK-Medienpreis

journalistische Arbeiten, die sich mit sozialen Themen beschäftigen

gewürdigt. Der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte DRK-Medienpreis

wird vom DRK Bremen und LOTTO gestiftet. Moderiert wurde die

Preisverleihung von der TV-Moderatorin Maybrit Illner Weitere Infos

unter www.drk-medienpreis.de.

Über den DLTB:

Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der

16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTO

steht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangiges

Ziel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitig

aber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Im

staatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht am

Gewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohls

ausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weit

überwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzieren

zahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.

Für Rückfragen:

Madeleine Göhring, Deutscher Lotto- und Totoblock

(DLTB)Pressesprecherin, E-Mail: pressestelle@lotto-hh.de

Telefon: +49 (0)40 6 32 05 – 241

Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell