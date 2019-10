Das Nikolaiviertel am Kreuzweg der digitalen Zukunft

BERLIN – Wie sieht die Zukunft des Nikolaiviertels aus? Wie wichtig ist hier

die Digitalisierung? Unter dem Motto “Das Nikolaiviertel am Kreuzweg der

digitalen Zukunft” lädt die IG Nikolaiviertel am Mittwoch, 23. Oktober um

19:30 Uhr ins Museum Nikolaikirche (Nikolaikirchplatz, 10178 Berlin) zu

Vorträgen und Diskussionen ein. Anlass ist das “MittendrIn vor Ort”-Treffen

vom Senats-Wettbewerb “MittendrIn Berlin!”.

Mit diesem Wettbewerb fördert die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

und Wohnen in Kooperation mit der IHK Berlin ausgewählte Projekte in Berliner

Zentren oder engagierte Gruppen – die IG Nikolaiviertel gehört zu den

acht Finalisten. Bei so genannten “MittendrIn vor Ort”-Treffen werden die

einzelnen Projekte vorgestellt und mit weiteren Mitstreitern neue Netzwerke

aufgebaut.

Das Nikolaiviertel hat eine gemeinsame Digitalisierungstrategie zur Vernetzung

aller lokalen Akteure im Kiez zum Ziel. Am 23. Oktober sind darum

alle Anwohner, Anrainer, Gewerbetreibende von Handel, Gastronomie oder

Dienstleistung sowie Kulturschaffende und alle am Nikolaiviertel Interessierten

herzlich in der Nikolaikirche willkommen, gemeinsam die Zukunft des

Nikolaiviertels zu gestalten.

In kurzen Impulsvorträgen ist zu erfahren, was Digitalisierung für den

Gründunsgort Berlins, die dort Lebenden und Arbeitenden sowie die Besucher

aus Berlin und aller Welt bedeuten kann. An fünf Info-Inseln wird diskutiert,

was für das Nikolaiviertel sinnvoll ist – Themen sind z.B. Markenkommunikation,

Smart City oder die Dokumentation historischen Wissens.

Jeder kann sich aktiv mit einbringen, wie die digitale Zukunft dieses einzigartigen

Viertels aussehen soll.

Zu den hochrangigen Ideengebern und Unterstützern gehören Prof. Dr.

Matthias Hartmann (HTW Berlin), Prof. Dr. Carsten Totz (Brand Experience,

Social Media, Markenstrategie), Prof. Dr. Florian Koch (Smart City), Prof.

Dr. Frank Steinicke (Augmented Reality), Prof. Dr. Sierra Barra (Evang.

Hochschule Berlin) sowie Dr. Silke Lachnit (Berlin Innovation Transfer).

Das Motto nimmt Bezug auf die aktuelle Museums-Ausstellung “Kreuzweg”

bzw. die Installation eines begehbaren Kreuzes im Hauptschiff der Nikolaikirche

der Künstlerin Mia Florentine Weiss. Das physische Erlebnis dieses

Kreuzweges konfrontiert die Besucher mit Fragen ihrer kulturellen Identität.

Eine Anmeldung zur “MittendrIn Berlin!”-Veranstaltung am 23. Oktober in

der Nikolaikirche ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen: www.mittendrin.berlin.de www.nikolaiviertel.info

Die seit 2016 bestehende IG Nikolaiviertel bezweckt die Förderung des Nikolaiviertels

in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht, um einen sozial gesicherten

und wirtschaftlich florierenden Standort für Anwohner, Dienstleister und Gewerbe sowie

Tourismus zu entwickeln und dessen Image als einzigartiges Stadtquartier zu

pflegen. Sie arbeitet eng zusammen mit der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte

mbH und der Stiftung Stadtmuseum Berlin.