Der Mauerfall – Berlin vom 9. November 1989 bis zur Wiedervereinigung

Das Buch “Der Mauerfall” führt seine Leser durch die jüngere Geschichte Berlins und gibt spannende Einblicke in das Leben der Hauptstadt. So erzählt Paul, wo die Betonteile für die Berliner Mauer gefertigt wurden und wie es möglich war, dass die D-Mark auch Ost-Berlin erreichte. Zudem erfährt der Leser, warum die Grenzöffnung für den damaligen Bürgermeister West-Berlins, Walter Momper, nicht überraschend war und es eigentlich nicht vorauszusehen war, dass die Revolution friedlich würde. Am Ende des Buches liefert der Autor einen Vorher-Nachher-Vergleich, der die Entwicklung der Stadt Berlin nach dem Mauerfall dokumentiert.

Neben zahlreichen kurzen Texten findet der Leser in “Der Mauerfall” zahlreiche Fotos, die die Ereignisse vom 09. November 1989 bis zur Wiedervereinigung am 03. Oktober 1990 dokumentieren. Dabei geht es vor allem um die Ereignisse in der Nacht des Mauerfalls, die der West-Berliner Autor Ulrich Paul mit seiner Kamera am ehemaligen Grenzübergang Invalidenstraße dokumentierte.

Nach seinem Studium der Publizistik, Geschichte und Politologie an der Freien Universität Berlin ist Ulrich Paul als Journalist tätig. Seit 1991 ist er Redakteur der Berliner Zeitung, wobei sein Themengebiet die Stadtentwicklung ist. “Der Mauerfall” ist sein Debüt.

