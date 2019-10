Der Tagesspiegel: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will Leiharbeit in der Pflege verbieten lassen

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will nach

Informationen des Berliner “Tagesspiegel” (Dienstagausgabe) die Leiharbeit in

der Pflege verbieten lassen. Anfang 2020 soll Berlin dazu eine

Bundesratsinitiative starten; da ein solcher Arbeitsmarkt-Eingriff klar

Bundessache ist. “Wir werden dazu auf Bundesebene aktiv werden, Genaueres

stellen Akteure und ich aus der Pflegebranche demnächst vor”, sagte Kalayci dem

Tagesspiegel am Montag. Heim- und Klinikleiter berichten seit Jahren, dass

Pflegekräfte zunehmend Betriebe verließen und sich von Leasing-Firmen anstellen

lassen. Diese zahlen höhere Löhne, um die knapper werdenden Pflegekräfte in den

Betrieben zu ersetzen. Zudem versuchen Leiharbeiter, den Nacht- und

Wochenendschichten zu entgehen.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/leasing-firmen-werben-fachkraefte-aus-altenhe

imen-senatorin-kalayci-will-leiharbeit-in-pflege-verbieten/25162724.html

