Der Tagesspiegel: Maaßen ließ bei Sicherheitsbehörden Zweifel an „Hetzjagd“ schüren

Der Ex-Präsident des Bundesamtes für

Verfassungsschutz (BfV) Hans-Georg Maaßen hat offenbar schon kurz

nach den gewalttätigen Chemnitzer Demos vergangenes Jahr in Kreisen

von Sicherheitsbehörden darauf hingewirkt, die These der

Bundesregierung von einer „Hetzjagd“ in Zweifel zu ziehen. Dies geht

aus einem internen Dokument des Bundeskriminalamts (BKA) hervor, das

dem „Tagesspiegel“ (Freitagausgabe) vorliegt.

Demnach hat ein Vertreter des BfV bei einer gemeinsamen

Telefonkonferenz mit BKA, Bundespolizei, sächsischem

Verfassungsschutz und der Länderpolizei fünf Tage nach den Krawallen

am 31. August 2018 die Runde ausdrücklich darauf angesprochen, ob

„mutmaßliche Hetzjagden“ stattgefunden hätten. Die Polizeidirektion

Chemnitz verwies in der Telefonkonferenz darauf, es sei „bezüglich

der Vorfälle während der Demonstrationslagen“ eine Ermittlungsgruppe

eingerichtet worden. Allerdings müssten noch Bild- und

Videodokumentationen ausgewertet werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor am 28. August gesagt:

„Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es

Zusammenrottungen gab“. Dem damaligen BfV-Präsidenten Maaßen schienen

diese Festlegungen von Anfang an zu missfallen. Am 6. September

übermittelte er der „Bild“-Zeitung ein Zitat, das Merkels These

öffentlich widersprechen sollte.

https://www.tagesspiegel.de/politik/schon-kurz-nach-vorfaellen-in-

chemnitz-maassen-wollte-hetzjagd-begriff-frueh-unterbinden/25081498.h

tml

