Der “Weihnachtsmann” braucht noch fleißige Helfer / Freiwillige für Weihnachtswerkstatt gesucht

Ab Mitte November verwandelt sich das ehemalige

Möbelzentrum Birkenfeld wieder in eine Weihnachtswerkstatt. Dort werden

zehntausende Geschenkpäckchen der Aktion “Weihnachten im Schuhkarton” von

ehrenamtlichen Mitarbeitern auf Einhaltung der Zollvorschriften und

Qualitätskriterien durchgesehen. Zur feierlichen Eröffnung am 15.11. (17 Uhr)

erwartet der Trägerverein Samaritan–s Purse auch den Birkenfelder Bürgermeister

Martin Steiner. Ab dem 16.11. werden dann jeden Tag tausende Geschenkpäckchen

für bedürftige Kinder versandfertig gemacht. “Wir freuen uns schon über weit

mehr als 580 Anmeldungen, können aber noch viel Unterstützung gebrauchen”, sagt

“Weihnachten im Schuhkarton”-Regionalleiter Stefan Schmid. Unter

www.weihnachtswerkstatt.de oder telefonisch unter +49 (0)30-76 883 500 können

sich Einzelpersonen und Gruppen für ihren vierstündigen Einsatz anmelden. Die

Weihnachtswerkstatt ist dienstags bis samstags von 8:45 bis 21 Uhr geöffnet.

“The Voice of Germany”-Gewinner singt beim Päckchenpacken

Spaß und Abwechslung ist bei dem ehrenamtlichen Engagement garantiert: Am 21.

November singt “The Voice of Germany”-Gewinner Samuel Rösch in der

Weihnachtswerkstatt. Zwei Tage später berichtet der Ex-Knacki und

Millionenbetrüger Josef Müller über sein Leben. Nachdem er vom FBI gefasst

wurde, verbüßte er eine mehrjährige Haftstrafe. Während dieser Zeit wurde er

Christ und ist heute als Buchautor und Redner aktiv. Wer die Weihnachtswerkstatt

ganz unverbindlich kennenlernen will, hat zudem bei einem Schnuppertag am 17.

November Gelegenheit dazu.

Pressekontakt:

Tobias-Benjamin Ottmar / Theresa Werner

presse@die-samariter.org

+49 (0)30 76 883 434

Original-Content von: Samaritan–s Purse e. V., übermittelt durch news aktuell