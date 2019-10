Deutsch-französischer Ministerrat stärkt Jugendbegegnungen und Zivilgesellschaft: DFJW wird Bürgerfonds aufbauen (FOTO)

Beim deutsch-französischen Ministerrat in Toulouse stärkten dieRegierungen Deutschlands und Frankreichs das Deutsch-FranzösischeJugendwerk (DFJW): Mit einem zusätzlichen Budget von 4 Millionen Eurokönnen deutsch-französische Jugendbegegnungen ausgebaut werden. Bis2023, Jubiläumsjahr des Élysée-Vertrages, wird das DFJW so die Markevon 10 Millionen Teilnehmenden seit 1963 erreichen und dabei vorallem Jugendliche mit besonderem Förderbedarf unterstützen. AlsKompetenzzentrum beider Regierungen wird das DFJW beauftragt, ab 2020den deutsch-französischen Bürgerfonds aufzubauen, umzivilgesellschaftliche Bürgerinitiativen und Städtepartnerschaften zufördern. Damit werden Artikel 9 und 12 des Aachener Vertragsumgesetzt, der die Zusammenarbeit beider Länder auf eine neue Stufeheben soll.

Deutsch-französischer Jugendaustausch für jede und jeden: 10

Millionen Teilnehmende bis 2023 und 20 Prozent Jugendliche mit

besonderem Förderbedarf

2023, im Jubiläumsjahr des Élysée-Vertrages, wird das DFJW nicht

nur seinen 60. Geburtstag feiern, sondern auch die Marke von 10

Millionen jungen Menschen erreichen, die dank der Förderung Kultur,

Sprache und Gleichaltrige des Nachbarlandes kennenlernen konnten.

Seit 1963, als das DFJW mit dem Elysee-Vertrag gegründet wurde, haben

über 9.250.000 junge Menschen an Begegnungen teilgenommen.

2018 machten junge Menschen mit besonderem Förderbedarf bereits

18,3 Prozent der vom DFJW geförderten Teilnehmenden aus. Im Jahr 2020

sollen es 20 Prozent werden. Dank der gezielten Unterstützung durch

das DFJW können auch Jugendliche an Austauschprogrammen teilnehmen,

denen internationale Mobilität nicht in die Wiege gelegt wurde.

Möglich wird dies, weil beide Regierungen die jährlichen Mittel des

DFJW um 4 Millionen Euro, auf insgesamt 26 Millionen Euro, erhöhten.

„Beide Regierungen stärken Jugendliche und Zivilgesellschaft in

Deutschland und Frankreich. Dies ist eine ausgezeichnete Nachricht.

Wir freuen uns, dass damit auch die Rolle des Deutsch-Französischen

Jugendwerkes gestärkt wird. Gemeinsam mit mehr als 8.000 Partnern

unterstützen wir junge Menschen mit internationalen

Jugendbegegnungen, stärken unsere Demokratien und begeistern für

Europa. Die Budget-Erhöhung ist Anerkennung und Verantwortung für

unsere Partner und uns. Nicht erst der Anschlag in Halle hat gezeigt,

wie wichtig rechtzeitige Demokratieförderung und interkulturelle

Begegnungen sind, um Nationalismus, Ausgrenzungsprozesse und

Extremismus abzubauen und zu verhindern. Es gibt unzählige

Freundschaften und Familien, die seit 1963 dank dem DFJW zwischen

Frankreich und Deutschland entstanden. In den Jugendbegegnungen heute

wächst die europäische Bürgergesellschaft von morgen,“ sagt Tobias

Bütow, DFJW-Generalsekretär.

Zivilgesellschaft in Deutschland und Frankreich stärken: Das DFJW

entwickelt den deutsch-französischen Bürgerfonds

Ab Anfang 2020 baut das DFJW im Auftrag der Regierungen

Deutschlands den Bürgerfonds auf, der gemeinsame

zivilgesellschaftliche Initiativen fördern und die Beziehungen beider

Länder in der breiten Bevölkerung intensivieren soll. Innerhalb einer

Pilotphase von drei Jahren wird der Bürgerfonds mit eigenständiger

Sichtbarkeit vom DFJW etabliert und verwaltet.

„Der Bürgerfonds ist ein Zeichen der Wertschätzung für den

engagierten, oft ehrenamtlichen Einsatz von Millionen Menschen in

Deutschland und Frankreich. Er wird finanzielle und strukturelle

Unterstützung für jene Bürgerinitiativen bieten, die Europa und eine

deutsch-französische Bürgergesellschaft aktiv mitgestalten. Austausch

und Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern beider

Gesellschaften können so angemessen gefördert werden. Ein Bedarf in

der Zivilgesellschaft wird damit nunmehr gedeckt. Das DFJW wird

sicherstellen, dass der Bürgerfonds niedrigschwellig,

wirkungsorientiert und intergenerationell aufgebaut wird. Wir wollen

den Generationswechsel in einer wachsenden Anzahl an

Bürgerinitiativen und Städtepartnerschaftskomitees unterstützten, die

das Fundament der deutsch-französischen Zusammenarbeit bilden.

Gemeinsam mit den Regierungen und der Zivilgesellschaft wollen wir

ein deutsch-französisches Leuchtturmprojekt aufbauen, das die

einzigartige Freundschaft zwischen unseren Ländern im Alltag noch

stärker erfahrbar macht,“ erklärt Tobias Bütow.

