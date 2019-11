Deutsche Umwelthilfe zieht Halbzeit-Bilanz für die GroKo: Strategie für relevante Zukunftsthemen fehlt komplett

Die Halbzeit-Bilanz der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für die Große

Koalition fällt ernüchternd aus. Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband wirft

den Regierenden von CDU/CSU und SPD vor, keine Strategie für relevante

Zukunftsthemen zu haben und sich weiterhin in den Fängen der

Industrie-Lobbyisten zu befinden. Es kommentieren die Bundesgeschäftsführer

Sascha Müller-Kraenner und Jürgen Resch.

“Diese Regierung hat noch zu keiner der entscheidenden Zukunftsfragen dieses

Landes eine überzeugende Antwort, geschweige denn eine Strategie. Sei es bei

Klimaschutz, Digitalisierung, Erneuerung der Infrastruktur, dem sozialen

Zusammenhalt oder der Frage für ein nachhaltiges Europa der Zukunft. Die GroKo

kann nichts weiter vorlegen als eine Halbzeit-Bilanz, die sich darin erschöpft,

ganz oder halb abgearbeitete Spiegelstriche zu addieren und irgendeinen

prozentualen Leistungsnachweis zu errechnen. Doch Politik ist keine Mathematik –

es kommt auf die Inhalte an. Über dieser Regierung lag von Anfang an kein Segen.

Bitte lieber ein Ende mit Schrecken als noch zwei weitere Jahre bleierne Zeit zu

Lasten von Umwelt und Verbrauchern”, sagt Sascha Müller-Kraenner.

Jürgen Resch dazu: “Pünktlich zur Halbzeit-Bilanz präsentiert sich einmal mehr

diese Bundesregierung als Erfüllungsgehilfe großer Industriekomplexe. Der

jüngste Autogipfel ist dafür ein Paradebeispiel. Anstatt SUVs aus den Städten zu

verbannen, werden die Stadtpanzer mit Placebo-E-Motor mit Milliarden gefördert

und mit Turbo in den Markt gedrückt. Bei der Elektrifizierung der

Schienentrassen geht es hingegen im Schneckentempo voran. Tatsächlich wichtige

Weichen für die Verkehrswende, wie eine beschleunigte Elektrifizierung von

Bahnschienen zum Lückenschluss, werden nicht gestellt. Bleibt es beim

augenblicklichen Tempo, erreicht Deutschland erst in 200 Jahren einen

Elektrifizierungsgrad der Schienentrassen wie die Schweiz im Jahr 2000. Wann

endlich begreift diese Bundesregierung, dass der Erhalt der Mobilität in

Deutschland einen konsequenten Ausbau von Bahn, Bus und Fahrrad-Infrastruktur

erfordert und unsere Städte nicht in einer Blechlawine von SUV-Stadtpanzern

ersticken dürfen?”

