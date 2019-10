“Deutschland braucht Pflegekräfte!” / bpa-Präsident Meurer mahnt: Neue Organisation der Pflegeausbildung darf nicht zu sinkenden Ausbildungszahlen führen

“Wir brauchen in Zukunft eine deutlich steigende

Zahl an Auszubildenden im Bereich der Pflege, um eine flächendeckende

Versorgung in Deutschland zu erreichen. Deshalb unterstützen der bpa

und seine Mitgliedseinrichtungen die Pflegekampagne mit ganzer

Kraft.” Das erklärt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes

privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), anlässlich des

heutigen Starts der bundesweiten Informations- und

Öffentlichkeitkampagne “Mach Karriere als Mensch!” des

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die Kampagne ist Bestandteil der “Ausbildungsoffensive Pflege

(2019-2023)” und soll sowohl junge Menschen ansprechen, die auf der

Suche nach einer passenden Ausbildung oder einem Studium sind, als

auch Erwachsene mit dem Wunsch nach einer beruflichen

Neuorientierung.

Meurer: “Deshalb hat der Verband alle 11.000 Mitglieder gebeten,

bei der Kampagne mitzumachen und möglichst viele Menschen,

insbesondere für die Pflege alter Menschen, zu begeistern und dafür

auch die zur Verfügung gestellten Werbematerialien einzusetzen.”

Schließlich habe die Altenpflege mit ihren krisensicheren Jobs, dem

gutem Ausbildungsgehalt und dem in der Regel wohnortnahen

Arbeitsplatz jungen Menschen und Erwachsenen in der beruflichen

Neuorientierung viel zu bieten.

“Die Steigerung der Ausbildungszahlen”, sagt bpa-Präsident Meurer,

“ist neben dem Anwerben von ausländischen Pflegekräften die

wesentliche Maßnahme, um die Personalsituation in der Pflege und

damit die Versorgungssituation für die Pflegebedürftigen zu

verbessern. Deutschland braucht Pflegekräfte!”

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte

Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in

Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären

Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in

privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa

tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa

25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die

pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:

030/30 87 88 60, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell