Dramatischer Appell: Nahost-Chef der SOS-Kinderdörfer warnt vor Katastrophe für syrische Kinder (FOTO)

Nachdem die Kämpfe im Nordosten von Syrien eskaliert sind, hatsich Elhadi Abdalla, Leiter der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer imNahen Osten, mit einem dramatischen Appell an die Konfliktparteiengewandt: „200.000 Menschen befinden sich in Folge der Kämpfe auf derFlucht, darunter mindestens 70.000 Kinder. Sie werden beschossen,sind sexueller Gewalt, Hunger, Durst und Krankheiten schutzlosausgeliefert. Wir fordern alle Konfliktparteien dazu auf, Kindergemäß ihrer Rechte zu schützen, jegliches militärische Vorgehen gegenInfrastruktureinrichtungen und Zivilisten einzustellen und diesichere Lieferung von Hilfsgütern in die Region zu garantieren.“ AlleProtagonisten seien dazu aufgefordert, eine Lösung zu erarbeiten, umdie Gewalt umgehend zu beenden und sicherzustellen, dass alle Kinderin Syrien Hilfe erhalten. Andernfalls drohe eine humanitäreKatastrophe beispiellosen Ausmaßes.

