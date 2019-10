Einladung zum Fachtag 2019: „Teilhabe – mehr oder weniger?!?“

Die Frage „Teilhabe – mehr oder weniger?!?“ wollen wir im Rahmen eines öffentlichen Fachtags diskutieren.

• Termin: Mittwoch, 30. Oktober 2019, 9 – 14 Uhr.

• Ort: Werkstatt der Kulturen, Wissmannstr. 32, 12049 Berlin

Wir freuen uns auf Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung sowie auf fachliche Expertise aus der Wissenschaft.

Auf dem Podium soll nach entsprechenden Impulsvorträgen diskutiert werden, wie Teilhabe vor dem Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für Sucht- und psychisch kranke Menschen gelingen kann.

Wir haben dazu einen Fragenkatalog zusammengestellt, der an diesem Tag bearbeitet werden soll:

• Was bedeutet die Umsetzung des BTHG für Menschen mit Sucht-, psychiatrischen Erkrankungen, die zudem womöglich von Wohnungslosigkeit betroffen waren oder sind?

• Wie niedrigschwellig wird der Zugang der Leistungsberechtigten in das Hilfesystem gestaltet?

• Wie wird gerade bei dieser Zielgruppe die Beteiligung der Leistungserbringer bei der Bedarfsermittlung sichergestellt?

• Und wie können vorhandene Teilhabe-Barrieren – worunter auch der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum fällt – abgebaut werden?

Wir laden Kolleg*innen aus Einrichtungen, die ebenfalls zur Umsetzung des BTHG herausgefordert sind, herzlich ein, diese Fragen im Rahmen unseres Fachtages mit Entscheidungsträger*innen aus Politik, Fachöffentlichkeit und Verwaltung zu diskutieren.

Und wir freuen uns ebenso sehr über eine Teilnahme von regionalen und fachlich interessierten Journalist*innen.

Wir bitten um Anmeldung unter https://zik-ggmbh.de/fachtag2019