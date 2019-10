Einladung zum Landesparteitag der NRW PIRATEN

Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen lädt

Mitglieder, Gäste und Medienvertreter herzlich zu ihrem 29.

Landesparteitag am 26. und 27. Oktober in Herne ein:

Akademie Mont-Cenis [1] Mont-Cenis-Platz 1 44627 Herne

Auf der Tagesordnung des zweitägigen Parteitages stehen die

turnusgemäße Wahl des Landesvorstandes und nachfolgend Anträge zur

politischen Ausrichtung der Piratenpartei NRW.

Dazu Frank Herrmann, Vorsitzender der Piratenpartei NRW: „Wenn es

die Piratenpartei nicht schon gäbe, dann müsste sie spätestens jetzt

erfunden werden. Denn andere Parteien haben im Umgang mit Fragen zur

Digitalisierung ganz offensichtlich die Orientierung verloren. Die

Technik muss den Menschen dienen und nicht der Überwachung! Auch der

Kampf um den Schutz der Privatheit in der digitalen Welt darf nicht

aufgegeben werden. Die Piratenpartei hat in den vergangenen Jahren

wichtige Akzente gesetzt, zum Beispiel zur Verkehrswende mit dem

Konzept –Fahrscheinloser Nahverkehr– oder der Einführung eines

Pflichtfachs Informatik in den Schulen. Und sie wird das auch weiter

tun, für eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte Politik für die

Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Auf dem Parteitag werden wir die Mannschaft wählen, die den

Landesverband im Kommunalwahlkampf führt und den vielen kommunal

aktiven Piraten den Rücken für ihre wichtige Arbeit vor Ort stärkt.

Wir freuen uns für die Vorstandswahlen auf rege Beteiligung und

spannende Diskussionen.“

Die vorläufige Tagesordnung:

TOP 1: Eröffnung durch den Vorsitzenden

TOP 2: Finanzbericht des Schatzmeisters

TOP 3: Tätigkeitsbericht der Vorstandmitglieder

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

TOP 5: Entlastung der Landesvorstände 2017/2018 & 2018//2019

TOP 6: Möglichkeit der allgemeinen Aussprache (max. 1 Stunden)

TOP 7: Gastreden / politische Beiträge

TOP 8: Wahl des Vorstandes

TOP 9: Wahl der nicht am Samstag gewählten Vorstandsämter

TOP 10: Wahl der Kassenprüfer

TOP 11: Bericht des Landesschiedsgerichts

TOP 12: Nachwahl von Ersatzrichtern für das Landesschiedsgericht

TOP 13: Anträge

TOP 14: Aufruf Kommunalwahl

TOP 15: Organisatorisches und Ankündigungen

TOP 16: Schließung des Landesparteitages, Verabschiedung und

Dankesreden

Bitte beachten Sie, dass die Parteimitglieder vor Ort über die

endgültige Tagesordnung entscheiden.

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich zum Landesparteitag

eingeladen. Sie werden gebeten, sich vorab per E-Mail an

presse@piratenpartei-nrw.de anzumelden. Eine Akkreditierung vor Ort

ist auch möglich.

Weitere Informationen zum Landesparteitag, die Kandidatenliste und

die Anträge finden Sie hier [2].

Quellen:

[1] Akademie:

https://fah.nrw.de/

[2] LPTNRW191:

https://wiki.piratenpartei.de/NRW:Landesparteitag_2019.1

Pressekontakt:

Presseteam NRW

Frank Herrmann

Piratenpartei Deutschland

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Selbecker Str. 22

40472 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)151-21552166

E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.de

