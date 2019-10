Erben & Vererben: Kunden Fragen, Experten antworten

Praxisbeispiele und hilfreiche Tipps & Tricks: Auch die zweite ausgebuchte Kundenveranstaltung der PSD Bank Hannover zum Thema Erben & Vererben im Fora-Hotel Hannover war ein voller Erfolg.

Unsere Referenten Dr. Carsten Hoppmann (Rechtsanwalt und Notar) und Kay Fassbender (Erbschaftsplaner) lieferten den Teilnehmern mit ihren Vorträgen zahlreiche Denkanstöße und deckten Handlungsbedarf auf. So gab Herr Dr. Hoppmann Tipps, um die zehn häufigsten Fehler im Erbrecht zu vermeiden. Anschließend folgte Herr Fassbender mit weiteren Hinweisen, wie man das eigene Vermögen am besten vererben kann.

Die Teilnehmer schrieben fleißig Notizen und nahmen wertvolle Informationen für sich mit. Anders als bei der letzten Veranstaltung hatten die Teilnehmer bereits im Anschluss an jeden Vortrag die Möglichkeit, ihre Fragen in offener Runde zu diskutieren. Zusätzlich standen aber auch die Vorsorgeexperten der PSD Bank Hannover Janne Waßmuth, Jakob-Sebastian Gutekunst und Edgar Abend während der Pause und im Anschluss an die Veranstaltung mit Rat und Tat zur Seite.

Wer die Vorträge verpasst hat, kann einen Termin mit unserer Generationenberatung ausmachen und in einem persönlichen Gespräch die eigene Lebenssituation besprechen. Melden Sie sich unter (0511) 9665-30 – wir sind gerne für Sie da. Weitere Informationen rund um das Thema Erben und Vererben finden Sie hier.