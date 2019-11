Erklärung zum Welttag der Armen am 17. November 2019

Der Welttag der Armen, den Papst Franziskus für die Kirche erstmals 2017

ausgerufen hat, wird in diesem Jahr am Sonntag, 17. November 2019, begangen. Die

Botschaft von Papst Franziskus steht unter dem Psalmwort: “Der Elenden Hoffnung

ist nicht für immer verloren” (Ps 9,19). Anlässlich des Welttags der Armen

erklärt der Vorsitzende der Pastoralkommission und der Unterkommission Frauen in

Kirche und Gesellschaft der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Franz-Josef

Bode (Osnabrück):

“Papst Franziskus dankt in seiner Botschaft allen, die sich weltweit mit den

Armen solidarisieren und für die Bekämpfung von Armut und ihrer Ursachen

einsetzen. Als Vorsitzender der Unterkommission Frauen in Kirche und

Gesellschaft danke ich in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Frauen. Denn es

sind vor allem Frauen, die sich bei uns in den verschiedenen Bereichen der

Caritas und diakonischen Pastoral mit Menschen in Not solidarisieren.

Glaubwürdigkeit und Realitätsnähe des christlichen Glaubens, so der Papst, zeige

sich in diesem persönlichen Engagement für die Armen im eigenen sozialen Umfeld.

Armut hat viele Gesichter: die existenzielle Armut ist eine der schrecklichsten

Formen. Aber auch Ausgrenzung von der gesellschaftlichen Teilhabe und

Vereinsamung sind aktuelle Formen der Armut.

Ich möchte heute besonders an Altersarmutsrisiken von Frauen in unserem Land

erinnern. Mehr als jede vierte alleinstehende Neurentnerin wird – wie neuere

Untersuchungen zeigen – in den kommenden Jahren die staatliche Grundsicherung

nötig haben. Alleinstehende Frauen haben ein rund viermal höheres Armutsrisiko

als der Durchschnitt. Die Gründe sind vielfältig: Tätigkeit in typischen

Frauenberufen beziehungsweise in geringer entlohnten Dienstleitungsberufen,

Brüche in der Erwerbsbiografie, Teilzeitarbeit usw. Verstärkt wird das

Armutsrisiko bei Frauen, die lange alleinerziehend waren, die kein Wohneigentum

besitzen, bei Spätaussiedlerinnen, die in Deutschland keine entsprechende

Anstellung fanden, und überhaupt bei Migrantinnen. Die Folgen von Altersarmut in

Deutschland sind vor allem sozialer Natur. Die eigene kleine Rente und die

Grundsicherung ermöglichen Wohnen, Essen und Kleidung. Aber für das Ausgehen mit

Freunden, den Ausflug, die Mitgliedschaft in Vereinen, die Teilnahme an

Bildungs- oder Freizeitveranstaltungen, den Besuch von Konzerten, Museen, Kinos

oder gar einen Urlaub reicht das Geld nicht mehr. Die schwindende

gesellschaftliche Teilhabe führt zur Vereinsamung mit all ihren Folgen für

soziale Beziehungen, für die physische und psychische Gesundheit.

Innerhalb des Synodalen Weges bemühen wir uns in der Kirche in Deutschland

aktuell darum, den Ausschluss beziehungsweise die unzureichende Teilhabe von

Frauen an der Macht in der Kirche zu überwinden. Auch das ist eine

Ungerechtigkeit, unter der viele Menschen, Frauen wie auch Männer, in der Kirche

leiden. Der Welttag der Armen weitet unseren Blick für weitere Notsituationen,

die ebenfalls nach Geschlechtergerechtigkeit rufen. Gerechtigkeit und so auch

Geschlechtergerechtigkeit kann es immer nur für alle geben. Der

Mentalitätswandel, den Papst Franziskus in seiner diesjährigen Botschaft

fordert, ruft die Kirche in Deutschland dazu auf, aus geschlossenen Milieus auch

der Gemeinden aufzubrechen und sowohl kreativ wie aktiv Armutsrisiken im eigenen

Umfeld zu bekämpfen. Dazu gehören unter Berücksichtigung der besonders hohen

Altersarmutsrisiken von Frauen hierzulande zum Beispiel:

– die Überprüfung von Frauen- und Familienbildern, die

Armutsrisiken befördern;

– politische Bemühungen um eine angemessene Würdigung von

Sorgearbeit innerhalb und außerhalb der Familie;

– die Förderung einer Kirchenentwicklung, in der vielfältige

Lebensformen und damit auch Alleinstehende ihren Platz finden,

und die die Solidarität untereinander stärkt;

– der Einsatz für bezahlbaren Wohnraum gerade für alleinstehende

ältere Frauen in der örtlichen Gemeinde;

– und die sensible Weiterentwicklung einer Seniorinnenpastoral und

neuer Engagementformen für von Armut betroffene Frauen.

Dabei geht es um den Kern unseres Glaubens, wie Papst Franziskus schreibt:

–Damit die Jünger des Herrn glaubwürdige Verkünder des Evangeliums sein können,

ist es notwendig, dass sie konkrete Zeichen der Hoffnung aussäen. Ich bitte alle

christlichen Gemeinschaften…, sich dafür einzusetzen, dass dieser Welttag in

vielen den Wunsch nach einer tätigen Mithilfe stärke, damit es niemand an Nähe

und Solidarität fehlt.–“

