Erster Standort in Deutschland von NES Global Talent / Weltweit agierender Anbieter für Workforce Solutions erweitert Leistungsangebot

Der seit über 40 Jahren weltweit agierende

Anbieter für Workforce Solutions im Ingenieursbereich NES erweitert

sein Leistungsangebot in Deutschland und baut seinen ersten deutschen

Standort in Mannheim auf. Damit folgt das Unternehmen konsequent

seiner Strategie, wichtige regionale Märkte mit Personal aus der

Region zu bedienen. Thilo Grams, Geschäftsführer der NES Global

Deutschland GmbH, erklärt die Bedeutung dieses Schritts:

„Fachkräftemangel und eine zunehmende Spezialisierung der Unternehmen

sind nur zwei von vielen Aspekten, die eine genaue Kenntnis der

Märkte und eine individuelle Betreuung der Kunden erfordern, wenn es

um erfolgreiche Personallösungen geht. Um das zu leisten, braucht es

Standorte und Expertise vor Ort.“

Die Wahl für den deutschen NES-Standort fiel aufgrund des

wirtschaftlich starken und innovativen Umfelds auf die Quadratestadt.

„Mannheim ist der perfekte Ausgangspunkt, um Unternehmen aus den

Bereichen Prozessindustrie, Chemie, Life Science, Energiewirtschaft

sowie Öl und Gas in Personalfragen zu unterstützen. Wir freuen uns

darauf, von hier aus zur Wertschöpfung unserer Kunden beizutragen“,

kommentiert Thilo Grams.

Mittelfristig sind noch weitere Standorte in Deutschland geplant.

Bis dahin bietet NES von Mannheim aus für ganz Deutschland

Personallösungen vom projektbezogenen Staffing und der Übernahme

ganzer Recruitingprozesse bis hin zu globalen Lösungen wie dem Aufbau

von Kundenrepräsentanzen im Ausland.

Über NES

NES Global Ltd. ist ein prämierter Anbieter für Workforce

Solutions, der seit über 40 Jahren Ingenieure und hochqualifizierte

Fachkräfte für die Bereiche Prozessindustrie, Chemie, Pharma und

Medizintechnik (Life Science), Energiewirtschaft (klassische und

erneuerbare Energien) sowie Öl und Gas vermittelt. Mit 60 Standorten

in 33 Ländern bietet das Unternehmen weltweit Personallösungen von

projektbezogenem Staffing über RPO bis hin zum Assignment Support,

dem Aufbau von Kundenrepräsentanzen in anderen Ländern. Die NES

Global Deutschland GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen

der NES Global Ltd.

Weitere Informationen unter www.nesgt.com.

Pressekontakt:

Micha L. Harris

Carta GmbH

Iggelheimer Str. 26

T. 06232 100 111 – 20

E. harris@carta.eu

Firmenkontakt:

Thilo Grams

Geschäftsführer

NES Global Deutschland GmbH

E. thilo.grams@nesgt.com

Original-Content von: NES Global Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell