EU-Terminvorschau vom 12. bis 20. Oktober 2019

Samstag, 12. Oktober

Berlin: „Festival of Light“ (bis 20.10.)

Noch bis zum 20. Oktober lädt das „Festival of Lights“ ein, die

Hauptstadt täglich von 19 Uhr bis 24 Uhr in einem ganz neuen Licht zu

entdecken. Auch das Europäische Haus wird dabei sein, diesmal unter

dem Motto „Freiheit“. Damit soll unter anderem an den Freiheitswillen

erinnert werden, der vor 30 Jahren zum Mauerfall führte. In der

kostenlosen Multimedia Dauerausstellung „Erlebnis Europa“ können

Festivalbesucher jeden Abend das 360° Kino besuchen und eine Reise

durch die Geschichte, die Politik und das Leben in der Europäischen

Union machen. Im Rahmen des Fesitvals verbindet jeden Abend eine etwa

dreistündige kostenlose Bustour die verschiedenen Standorte von

Ministerien, Presseamt und Europäischem Haus miteinander. Als

Startpunkt ist um 19 Uhr das DomAquaree, Karl-Liebknecht-Str. 5,

vorgesehen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

https://ec.europa.eu/germany/events/festival-lights-0_de.

EU-weit: Europäischer Tag der Organspende

Am zweiten Samstag im Oktober wird europaweit der „Tag der

Organspende“ begangen. Die zentralen Veranstaltungen finden in diesem

Jahr in London statt. Die EU möchte die medizinische Gemeinschaft und

Entscheidungsträger in ganz Europa einladen, an diesem Tag über die

Bedeutung dieser lebensrettenden Therapie nachzudenken. Die vom der

EU festgelegten Standards gewährleisten, dass Organspende und

-transplantation in Europa verantwortungsbewusst, ethisch,

professionell und nichtkommerziell sind. Mehr zum Thema Organspenden

in Europa finden Sie auf dieser Website

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/organs_de. Über die

Aktivitäten zum Europäischen „Tag der Organspende“ können Sie sich

hier http://ots.de/IwOmDb informieren. Über das Thema Organspende in

Deutschland informiert diese Website

https://www.organspende-info.de/start.html.

Montag, 14. Oktober

Luxemburg: Rat für Auswärtige Angelegenheiten

Federica Mogherini, die Hohe Vertreterin für Außen- und

Sicherheitspolitik, und die Außenminister der EU-Staaten werden die

Lage in Syrien nach den dortigen jüngsten Entwicklungen erörtern.

Geir Pedersen, der UNO-Sondergesandte für Syrien, wird an den

Beratungen teilnehmen. Die Minister werden die Gespräche im Rahmen

der 74. UN-Vollversammlung nachbereiten. Dabei dürften sie auf den

Iran sowie auf die Lage in Libyen und im Irak eingehen. Sie werden

auch über die Lage in Venezuela sprechen. Die Außenminister werden

über die Lage in Afghanistan nach der Präsidentschaftswahl beraten.

Auch die fortgesetzten Bohrungen der Türkei im östlichen

Mittelmeerraum stehen auf der Tagesordnung. Die Türkei führt 45

Seemeilen vor der Südküste Zyperns weitere Bohrungen durch. Außerdem

werden die Außenminister der EU über die Situation in der Ukraine

beraten, um den Gedankenaustausch mit dem ukrainischen Außenminister

Wadym Prystajko während des Mittagessens vorzubereiten.

EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn nimmt an dem Treffen teil. Die

genaue Tagesordnung kann hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2019/10/14/

eingesehen werden. Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191014) überträgt das

Treffen sowie um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz mit Federica

Mogherini.

Luxemburg: Rat Landwirtschaft und Fischerei (bis 15.10.)

Am ersten Tag wird der Rat über die Fangmöglichkeiten in der

Ostsee für das Jahr 2020 beraten. Dabei soll eine Einigung über die

zulässigen Gesamtfangmengen und Quoten für die zehn wichtigsten

kommerziell befischten Bestände in diesem Meeresbecken erreicht

werden. Die Minister werden auch über eine Forststrategie für die

Zeit nach 2020 beraten. Der Forstsektor spielt eine Schlüsselrolle

bei der Entwicklung der grünen Kreislaufwirtschaft. Die

Landwirtschaftsminister werden sich außerdem mit dem aktuellen Stand

der Beratungen über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für

die Zeit nach 2020 befassen. Die genaue Tagesordnung kann hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2019/10/14-15/

eingesehen werden. Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191014) überträgt das

Treffen sowie um 21 Uhr die abschließende Pressekonferenz.

EU-weit: Europäische Woche der Berufsbildung (bis 18.10.)

Diese Woche soll die Exzellenz in der beruflichen Aus- und

Weiterbildung hervorheben und verdeutlichen, dass die Berufsbildung

eine ebenso gute Wahl für eine qualitativ hochwertige Karriere und

ein qualitativ hochwertiges Leben sein kann wie jeder andere

Bildungsweg. Die zentralen Veranstaltungen finden in Finnland

http://ots.de/wqpKwa statt, das derzeit die Ratspräsidentschaft

innehat. Aber auch in Deutschland gibt es etwa 30 regionale

Veranstaltungen http://ots.de/2vSmFd zur Bedeutung der beruflichen

Weiterbildung.

Dienstag, 15. Oktober

Brüssel: Start des Dialogs zum Urheberrecht im Internet

Die EU-Kommission beginnt einen Dialog mit den Rechteinhabern

sowie den Internetnutzern zum Thema Urheberrecht im Internet. Ziel

ist die Formulierung einer Leitlinie der Kommission für die Anwendung

von Artikel 17 der EU-Urheberrechtsrichtlinie. Zu den Treffen, die

bis Anfang 2020 stattfinden, werden jeweils bis zu 80 einzelne

Vertreter von Interessengruppen eingeladen. Mehr Informationen finden

Sie in dieser Pressemitteilung

https://ec.europa.eu/germany/news/20190828-urheberrecht_de sowie auf

der Website

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/digital-single-market/

des Europäischen Rats.

Washington: EU-Kommissar Moscovici bei Jahrestagung des IWF

EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici nimmt an der Jahrestagung

https://meetings.imf.org/en/2019/Annual der Weltwährungsfonds sowie

an einem Treffen der G20-Finanzminister teil.

Luxemburg: Rat Landwirtschaft und Fischerei

Am zweiten Tag dieses Ratstreffens stehen der Europäische Meeres-

und Fischereifonds und andere Fischereifragen auf der Tagesordnung.

Der Rat wird sich voraussichtlich auf eine Ergänzung der Ausrichtung

zum Europäischen Meeres- und Fischereifonds nach 2020 verständigen.

Zudem werden die Minister erörtern, welche Standpunkte die EU bei den

jährlichen Konsultationen zwischen der EU und Norwegen im Rahmen

ihres bilateralen Fischereiabkommens vertreten soll. Außerdem werden

Standpunkte für die Jahrestagung der Internationalen Kommission zur

Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) abgestimmt, die

Ende November in Palma de Mallorca stattfindet. Die genaue

Tagesordnung kann hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2019/10/14-15/

eingesehen werden. Für 12.20 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant,

die Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191015) übertragen

wird.

Luxemburg: Rat für Allgemeine Angelegenheiten

Der Rat wird sich mit der Erweiterungspolitik sowie dem

Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess für Albanien und die

Republik Nordmazedonien befassen. Dabei wird er sich auf die

Schlussfolgerungen stützen, die auf der Tagung dieses Rats im Juni

angenommen wurden. Die Minister werden die Vorbereitungen für die

Tagung des Europäischen Rates am 17. und 18. Oktober fortsetzen und

über den Entwurf der Schlussfolgerungen beraten. Die Präsidenten der

EU-Institutionen haben in einem gemeinsamen Schreiben

http://ots.de/tEHWRm dazu aufgerufen, noch im Oktober zu einer

Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit

Nordmazedonien und Albanien http://ots.de/AT6POR zu kommen. Außerdem

wird der finnische Vorsitz den Ministern von einem

Transparenz-Seminar berichten, das am 24. September 2019 in Brüssel

stattgefunden hat. Dieser Punkt wird während des öffentlichen Teils

der Ratstagung behandelt. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn

nimmt an dem Treffen teil. Die genaue Tagesordnung kann hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2019/10/15/

eingesehen werden. Für 18.10 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant,

die Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191015) übertragen

wird.

Luxemburg: Rat für Allgemeine Angelegenheiten zum Brexit (Artikel

50)

Der Rat wird im EU-27-Format über den aktuellen Stand beim Brexit

beraten. Der Chefunterhändler der Kommission für den Brexit, Michel

Barnier http://ots.de/kWU739, wird die Ministerrunde diesbezüglich

unterrichten. Auf dieser Grundlage wird der Rat die Oktober-Tagung

des Europäischen Rates (Artikel 50) vorbereiten. Die genaue

Tagesordnung kann hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac-art50/2019/10/15/

eingesehen werden. Für 10.45 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant,

die Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191015) übertragen

wird.

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Haftbedingungen bei Auslieferung

aufgrund eines Europäischen Haftbefehls

Das Oberlandesgericht Hamburg (OLG) hat darüber zu entscheiden, ob

eine Person aufgrund eines Europäischen Haftbefehls nach Rumänien

ausgeliefert werden kann. Es fragt den EuGH, welche

Mindestanforderungen nach den Vorschriften über den Europäischen

Haftbefehl sowie angesichts des in der Grundrechtecharta verankerten

Verbots der unmenschlichen Behandlung an die Haftbedingungen in

Rumänien zu stellen sind. Es möchte u.a. wissen, ob es eine absolute

Untergrenze für die Haftraumgröße gibt, welche Bedeutung insoweit der

reinen Bewegungsfläche zukommt und welche Relevanz etwaige

Beschwerdemöglichkeiten vor Ort haben. Außerdem möchte das OLG

wissen, ob es eine umfassende oder nur eine Evidenzkontrolle der

Haftbedingungen vornehmen kann. Informationen zum Urteil werden hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-128/18 hinterlegt.

Mittwoch, 16. Oktober

Berlin: Briefing zum bevorstehenden Europäischen Rat mit

Kommissionsvertreter Wojahn

Jörg Wojahn, der Vertreter der Europäischen Kommission in

Deutschland, gibt Pressevertretern im Format „unter 2“ Einschätzungen

und Hintergrundinformationen zu den Themen des kommenden

Gipfeltreffens. Der nächste mehrjährige EU-Haushalt, die Prioritäten

der EU für die kommenden fünf Jahre und der Brexit – über diese

Themen werden die Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat

sprechen. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin,

Zeit: 10 bis 11 Uhr. Anmeldung – ausschließlich für Medienvertreter –

bis Dienstag, 17 Uhr unter COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu.

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/9oYHYp abgerufen werden.

Brüssel: Dreigliedriger Sozialgipfel

Der Dreigliedrige Sozialgipfel ist ein Forum für den Dialog

zwischen den Präsidenten der EU-Organe und führenden Vertretern der

europäischen Sozialpartner. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude

Juncker hält um 10 Uhr die Eröffnungsrede.

EU-Beschäftigungskommissarin Marianne Thyssen nimmt an dem Treffen

teil. Das Hauptthema des Gipfels lautet: „Fortschritte bei der

sozialen und wirtschaftlichen Dimension für ein wettbewerbsfähiges,

gerechtes und nachhaltiges Europa“. Dabei geht es um einen fairen

Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, um Investitionen in

Kompetenzen und Verbesserung des Zugangs zur Erwachsenenbildung sowie

um die Gestaltung einer zukunftstauglichen Industriepolitik. Für

17.45 Uhr ist eine Pressekonferenz vorgesehen, die voraussichtlich

von Europe by Satellite (EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191016) übertragen

wird. Mehr Informationen finden Sie vorab hier http://ots.de/AuSwKu.

Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191016) wird das

Treffen begleiten und um 17.15 Uhr eine Pressekonferenz übertragen.

Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker bei Einweihung der

Europäischen Arbeitsbehörde (ELA)

Die Schaffung dieser Behörde https://ela.europa.eu/ wurde im

September 2017 von Jean-Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der

Europäischen Union angekündigt, um sicherzustellen, dass die

EU-Vorschriften zur Mobilität der Arbeitskräfte auf faire, einfache

und wirksame Weise durchgesetzt werden. Zur Einweihung der künftig in

Bratislava angesiedelten ELA wird neben EU-Kommissionspräsident

Juncker auch der slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini sowie

die EU-Kommissionsvizepräsidenten Maros Sefcovic und Valdis

Dombrovskis sowie Kommissarin Marianne Thyssen teilnehmen. Die ELA

wird ihren Sitz in Brüssel haben, bis die Räumlichkeiten in der

slowakischen Hauptstadt fertig sind, und ihre volle operative

Kapazität im Jahr 2024 erreichen. Basisinformationen zur ELA finden

Sie auf dieser Website

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1414&langId=en#navItem-1

der Europäischen Kommission. Europe by Satellite (EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191016) wird die

Eröffnungszeremonie ab 18 Uhr live übertragen.

Donnerstag, 17. Oktober

Brüssel: Europäischer Rat (bis 18.10.)

Wichtigste Themen des Treffens der Staats- und Regierungschefs

sind die Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt

http://ots.de/tLkwQB, die Prioritäten für die nächsten fünf Jahre und

der Brexit. Die gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

wird die Prioritäten der neuen Kommission für die Jahre 2019 bis 2024

vorstellen. Der Europäische Rat wird voraussichtlich auch einen

Beschluss über die Ernennung von Christine Lagarde zur Präsidentin

der Europäischen Zentralbank annehmen. Schließlich beraten die

Staats- und Regierungschefs mit Blick auf die Klimakonferenz in

Santiago de Chile im Dezember über die internationalen Aspekte des

Klimawandels. Der Rat wird auch die Nominierung von Fabio Panetta,

dem stellvertretenden Gouverneur der Bank von Italien, als neues

Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, förmlich

annehmen. Der Europäische Rat (Artikel 50) kommt außerdem im

EU27-Format zusammen, um den aktuellen Stand zum Thema Brexit zu

erörtern. Je nach Ereignislage besprechen die Staats- und

Regierungschefs möglicherweise auch außenpolitische Fragen. Mehr

Informationen werden auf der Website http://ots.de/AZsoFw des

Europäischen Rats zur Verfügung gestellt. Europe by Satellite (EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191017) begleitet den

Europäischen Rat an beiden Tagen mit live-Übertragungen, z.B. von

Pressekonferenzen (Donnerstag: 19 Uhr, Freitag:12.45 Uhr) .

Washington: EU-Kommissar Valdis Dombrovskis bei der Jahrestagung

des IWF (bis 20.)

EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis führt diverse

politische Gespräche am Rand des Jahrestreffens

https://meetings.imf.org/en/2019/Annual von Weltbank und

Weltwährungsfonds. Unter anderem hält er am Freitag eine Rede zum

Thema CO2-Besteuerung. Am Samstag spricht er bei einem

Ministertreffen zum Thema Klimaschutz.

Berlin: Gespräch „30 Jahre nach dem Mauerfall: Wo steht Europa

heute?“

Hans-Gert Pöttering und Martin Schulz, die ehemaligen Präsidenten

des Europäischen Parlaments, haben diese Entwicklungen der

Europäischen Union über viele Jahre hinweg mitgeprägt. Sie werden

sich auf Einladung des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments

(EP) in Deutschland im Gespräch mit Karoline Münz, der stellv.

Generalsekretärin der Europäischen Bewegung Deutschlands, an ihre

Zeit in Brüssel erinnern und einen Blick in die Zukunft werfen. Das

EP-Verbindungsbüro in Berlin verabschiedet sich bei dieser

Veranstaltung auch von seinem bisherigen Leiter Frank Piplat, der

nach Wien wechselt, um das dortige EP-Verbindungsbüro zu leiten. Ort:

Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Zeit: 10 bis 12

Uhr, weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden

Sie auf dieser Website http://ots.de/YJZ0H9.

