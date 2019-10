EU-Terminvorschau vom 7. bis 12. Oktober 2019

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der

Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie

kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen

Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen

Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Montag, 7. Oktober

Brüssel: Anhörungen der designierten EU-Kommissare im

Europaparlament (bis 8.10.)

Die designierten EU-Kommissare müssen sich in den zuständigen

Ausschüssen des Europäischen Parlaments einer öffentlichen Anhörung

zu ihren Fähigkeiten und Eignungen stellen. Am 7. Oktober finden zwei

Anhörungen statt: den Fragen der Europaabgeordneten stellen sich die

Tschechin Vera Jourová und der Spanier Josep Borrell. Die jeweils

dreistündigen Anhörungen werden auf Europe by Satellite

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191007 live im

Internet übertragen. Die Abstimmung des Plenums des Europäischen

Parlaments über die gesamte Kommission ist für den 23. Oktober in

Straßburg geplant. Den genauen Zeitplan für die Anhörungen finden Sie

hier http://ots.de/sdm6u1.

Brüssel: EU-Kommissar Andriukaitis bei EU-Plattform für Tierschutz

Die Plattform wurde im Juni 2017 ins Leben gerufen und gilt nun

als zentrales Forum für den Austausch zwischen Mitgliedstaaten und

Interessengruppen zum Thema Tierschutz. Vytentas Adriukaitis,

EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, nimmt an der

Veranstaltung teil. Auf der Tagesordnung stehen Präsentationen u.a.

zum Thema Tiertransport und zum ersten EU-Referenzzentrum für

Tierschutz. Das Treffen wird ab 9.30 Uhr von Europe by Satellite (EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191007) übertragen.

Weitere Informationen zu den wichtigsten Erfolgen im Tierschutz

finden Sie auf dieser Website

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/main_achievements_en der

Europäischen Kommission.

Luxemburg: Rat für Justiz und Inneres (Justiz)

Die Justizminister der EU werden eine Debatte über EU-Maßnahmen

zur Bekämpfung von Korruption führen. Außerdem geht es um die

Herausforderungen für die EU-Grundrechte im Jahr 2020, dazu werden

die Minister Schlussfolgerungen verabschieden. Weitere Themen sind

die laufenden internationalen Verhandlungen über elektronische

Beweismittel mit den USA und im Rahmen des Budapester Übereinkommens

sowie die Bewertung des Verhaltenskodex für Hassreden im Internet und

die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO).

Schließlich wird Eurojust aufgefordert, den Ministern sein neues

Register für die justizielle Terrorismusbekämpfung vorzulegen.

Seitens der Kommission werden EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos

und Julian King, EU-Kommissar für die Sicherheitsunion, an dem

Treffen teilnehmen. Die finale Tagesordnung kann hier eingesehen

werden

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2019/10/07-08/.

Europe by Sattelite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191007) überträgt die

für 18 Uhr geplante Pressekonferenz.

Luxemburg: Fünftes Ministertreffen des EU-Internetforums

Bei diesem Treffen am Rand des Rats „Justiz und Inneres“ werden

die Fortschritte erörtert, die bei der Beseitigung terroristischer

Inhalte im Internet erzielt. Dabei wird das Engagement der Industrie

und der Mitgliedstaaten beim gemeinsamen Ansatz zur Bekämpfung der

Online-Dimension terroristischer und gewalttätiger extremistischer

Angriffe eingefordert, der bei einem Treffen im Mai in Paris im

Rahmen des „Christchurch Call for Action“ nach dem Terroranschlag im

neuseeländischen Christchurch formuliert worden war. Ausrichter sind

die EU-Kommissare Dimitris Avramopoulos (Migration, Inneres und

Unionsbürgerschaft) und Julian King (Sicherheitsunion). Mehr

Informationen finden Sie in dieser Pressemitteilung

https://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-19-5849_en.htm der

Europäischen Kommission.

Dienstag, 8. Oktober

Berlin: Antrittsbesuch von EU-Parlamentspräsident Sassoli bei

Bundeskanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble

David Sassoli wurde im Juli 2019 zum Präsidenten des Europäischen

Parlaments gewählt. Bei dem Gespräch wird es um europapolitische

Fragen gehen. Zuvor sind Pressestatements geplant. Journalisten, die

keinen Akkreditierungsausweis des Presse- und Informationsamt der

Bundesregierung besitzen, müssen sich bis Montag, 7.10, 14 Uhr, per

Fax (030/18 400 1947) oder mit einer E-Mail an

pressestelle@bk.bund.de unter Angabe von Name, Vorname, Geburtstag,

Geburtsort und Medium anmelden. Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191008) überträgt die

Ankunft und Begrüßung dieses Treffens. Pressekontakt des

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland:

presse-berlin@europarl.europa.eu.

Luxemburg: Rat für Justiz und Inneres (Inneres)

Die Innenminister werden über Rechtsextremismus und Terrorismus

debattieren. Der Rat wird eine Debatte über hybride Bedrohungen und

Innere Sicherheit führen, um herauszufinden, wie die EU die

Mitgliedstaaten bei der Aufdeckung, Identifizierung und Bekämpfung

hybrider Bedrohungen aus der Sicht der Strafverfolgung und des

Katastrophenschutzes besser unterstützen kann. Der Rat wird

voraussichtlich auch Schlussfolgerungen zur Bekämpfung des sexuellen

Missbrauchs von Kindern annehmen. Beim Mittagessen werden die

Minister den Stand der Migration erörtern. Die finale Tagesordnung

kann hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2019/10/07-08/

eingesehen werden. Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191008) überträgt die

für 16.15 Uhr geplante Pressekonferenz mit EU-Innenkommissar

Avramopoulos live.

Luxemburg: EuGH verhandelt über Haftpflichtversicherung für

PIP-Brustimplantate

Im Zusammenhang mit den mangelhaften Silikonbrustimplantaten des

französischen Herstellers PIP verlangt eine Betroffene vor dem OLG

Frankfurt/Main Schadensersatz und Schmerzensgeld vom

Haftpflichtversicherer des Herstellers. Das Versicherungsunternehmen

beruft sich auf seine Versicherungsbedingungen, nach denen der

Deckungsschutz auf Schadensfälle in Frankreich beschränkt sei. Das

OLG Frankfurt sieht darin eine mittelbare Diskriminierung aufgrund

der Staatsangehörigkeit, weil diese Beschränkung typischerweise

nichtfranzösische Patientinnen treffe. Es hat jedoch Zweifel, ob das

unionsrechtliche Verbot einer Diskriminierung nicht nur die

Mitgliedstaaten und die Unionsorgane, sondern auch Private bindet,

und hat daher den Gerichtshof um Vorabentscheidung ersucht. Weitere

Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-581/18.

Frankfurt/Main: Treffen des EZB-Rats

Der EZB-Rat

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.de.html,

das oberste Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank, kommt zu

seiner nächsten nicht geldpolitischen Sitzung zusammen. Mehr

Informationen zu dem Treffen finden Sie auf der Website

http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html der

Zentralbank.

Mittwoch, 9. Oktober

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/foSiOZ abgerufen werden.

Brüssel: Verleihung der „Regiostars“ 2019

Die besten EU-geförderten Projekte werden in fünf verschiedenen

Kategorien im Rahmen einer Abendveranstaltung verliehen. Es wurden

vier Projekte mit deutscher Beteiligung nominiert: „Energy Cells GR“

http://ots.de/hxowxJ (Saarland, Rheinland-Pfalz), „Los_Dama!“

http://ots.de/DgR4xm (Bayern/Baden-Württemberg), „Climate Active

Neighbourhoods (CAN)“ http://ots.de/oDi3YG (Hessen, Rheinland-Pfalz,

NRW) und „eMen“ http://ots.de/kuYKgw (Berlin/NRW). Mehr Informationen

zu den nominierten Projekten sowie zum Ablauf der Bewerbung um die

Regiostars finden Sie auf dieser Website http://ots.de/I88mJE. Die

EU-Kommissare Johannes Hahn, zuständig für Europäische

Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, und Vytenis

Andriukaitis (Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) nehmen an der

Veranstaltung teil. Die Preisverleihung wird ab 20 Uhr live bei

Europe by Satellite (EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20191009) übertragen.

Brüssel: Microsoft-Gründer Bill Gates trifft EU-Kommissare

Bill Gates sowie weitere Mitglieder der „Bill & Melinda

Gates-Stiftung“ treffen den EU-Kommissionsvizepräsidenten Frans

Timmermans sowie die EU-Kommissare Carlos Moedas (Forschung,

Wissenschaft und Innovation) und Mariya Gabriel (Digitale Wirtschaft

und Gesellschaft) zu Gesprächen.

Brüssel: Mini-Plenum des Europäischen Parlaments (bis 10.10.)

Die Europaabgeordneten werden sich am ersten Tag ihrer zweitägigen

Plenarsitzung unter anderem über die Vorbereitungen zum Europäischen

Rat am 17. und 18. Oktober austauschen. Dazu informiert

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ab 15 Uhr die

Abgeordneten. Außerdem stehen der Mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027

sowie die Situation in der Ukraine auf der Tagesordnung des

Parlaments. Die genaue Tagesordnung finden Sie hier

www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2019-10-09_EN.html.

Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20191009) überträgt die

Plenarsitzung.

Luxemburg: Sitzung der Euro-Gruppe

Die Euro-Gruppe wird in ihrer Sitzung über die wirtschaftliche

Situation in Portugal sowie über die Entwicklung der Wechselkurse

sprechen. Außerdem sollen die weitere Entwicklung der EU-Bankenunion

sowie das Auswahlverfahren zur Ernennung neuer Mitglieder des

EZB-Direktoriums thematisiert werden. Europe by Satellite (EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20191009) überträgt die

Pressekonferenz live (Uhrzeit noch unbekannt). Weitere Informationen

dazu finden Sie hier http://ots.de/gEPzku und hier

http://ots.de/izCK97.

Donnerstag, 10. Oktober

Mainz: Podiumsdiskussion „Brexit – was nun?“

Über den Brexit und seine Bedeutung für Deutschland diskutiert

Sandra Fiene, Pressesprecherin in der Bonner Regionalvertretung der

Europäischen Kommission, mit der Politikwissenschaftlerin Birgit

Bujard, Tobias Schwarz von Pulse of Europe Mainz sowie dem Blogger

Jon Worth. Das Programm können Sie hier http://ots.de/CzBdyL

einsehen. Ort: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz,

Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz. Anmeldungen und Presseanfragen

richten Sie bitte per Mail an eu-im-dialog@valentum-kommunikation.de

oder telefonisch an 0941 591896 80.

Lyon: EU-Kommissar Mimica bei Geberkonferenz des Globalen Fonds

zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria

Neven Mimica, EU-Kommissar für die Europäische

Entwicklungszusammenarbeit, nimmt an der Konferenz

https://www.theglobalfund.org/en/stepupthefight/ teil und trifft dort

u.a. Bill Gates, den Mitgründer der „Bill & Melinda Gates-Stiftung“.

Brüssel: Mini-Plenum des Europäischen Parlaments

Die Abgeordneten werden am zweiten Tag ihrer Plenarsitzung

zunächst in Anwesenheit von EIB-Präsident Werner Hoyer über die

ökologische Ausrichtung der Europäischen Investitionsbank

https://www.eib.org/de/index.htm diskutieren. Danach sprechen sie

über die wirtschaftliche Situation sowie den Arbeitsmarkt und die

Sozialpolitik in der Eurozone. Anschließend sind Abstimmungen

geplant, unter anderem über das Kooperationsabkommen zwischen

Eurojust und Serbien, über Anpassungen der für 2019 bereitgestellten

Beträge für Migration sowie über Maßnahmen zum Schutz vor

Beeinflussung von nationalen und europäischen Wahlen durch

Desinformation. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2019-10-10_EN.html.

Europe by Satellite (EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20191010) überträgt die

Plenarsitzung.

Luxemburg: Rat für Wirtschaft und Finanzen

Der Rat wird über die Fortschritte bei der Umsetzung des im

Dezember 2018 angenommenen Aktionsplans http://ots.de/hQUCmF zur

Bekämpfung von Geldwäsche beraten. Er wird sich auch mit den

künftigen strategischen Prioritäten in diesem Bereich befassen. In

diesem Zusammenhang wird die Kommission ihr im Juli 2019

veröffentlichtes Paket von Berichten über die Bekämpfung von

Geldwäsche vorlegen. Der Österreicher Thomas Wieser, Vorsitzender

einer Expertenkommission http://ots.de/ssXg5d, die Empfehlungen für

eine Optimierung der EU-Politik auf dem Gebiet der

Entwicklungszusammenarbeit erarbeiten sollte, wird den

Abschlussbericht der Arbeit dieser „hochrangigen Gruppe von Weisen“

vorlegen. Die EU-Justiz- und Verbraucherschutzkommissarin Vera

Jourová nimmt an diesem Treffen teil. Die genaue Tagesordnung kann

hier https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2019/10/10/

eingesehen werden. Europe by Satellite (EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20191010) überträgt die

Pressekonferenz live (Uhrzeit noch unbekannt).

Freitag, 11. Oktober

Bonn: EU-Kommissar Cristos Stylianides bei Konferenz gegen die

Verschmutzung der Nordsee

Das erste Abkommen zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der

Verschmutzung der Nordsee durch Öl wurde im Jahr 1969 unterzeichnet.

50 Jahre später treffen sich Fachminister aus den neun

Nordsee-Anrainerstaaten bereits seit Mittwoch mit Vertretern der

Europäischen Kommission am Gründungsort Bonn

https://www.bonnagreement.org/meetings. EU-Kommissar Cristos

Stylianides, zuständig für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, nimmt

am Freitag an dem Treffen teil. Mehr Informationen über das „Bonn

Agreement“ finden Sie auf der Website https://www.bonnagreement.org/

der Organisation.

Berlin: Start des „Festival of Lights“

Vom 11. bis 20. Oktober lädt das „Festival of Lights“ ein, der

sich einschleichenden Herbstkälte zu trotzen und die Hauptstadt

täglich von 19 Uhr bis 24 Uhr in einem ganz neuen Licht zu entdecken.

Auch das Europäische Haus wird dabei sein, diesmal unter dem Motto

„Freiheit“. Damit soll unter anderem an den Freiheitswillen erinnert

werden, der vor 30 Jahren zum Mauerfall führte. Jeden Abend wird eine

etwa dreistündige kostenlose Bustour angeboten, die die verschiedenen

Standorte von Ministerien, Presseamt und Europäischem Haus

miteinander verbindet. Als Startpunkt ist um 19 Uhr das DomAquaree,

Karl-Liebknecht-Str. 5, vorgesehen. Weitere Informationen dazu finden

Sie hier https://ec.europa.eu/germany/events/festival-lights-0_de.

Berlin: Bundeskongress der Jungen Europäische Föderalisten (JEF)

(bis 13.10.)

Der diesjährige Bundeskongress der JEF Deutschland steht im

Zeichen des 70. Jubiläums der Jungen Europäischen Förderalisten. Zu

einem Jubiläumsempfang im Europäischen Haus sind andere

Jugendverbände, Jugendparteien und zahlreiche weitere politische

Gäste eingeladen. Es wird auch einen „Visionen für Europa“-Talk zu

verschiedenen EU-Themen an Stehtischen geben. Ort: Europäisches Haus,

Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Beginn: 18.30 Uhr. An den

folgenden Tagen findet der Bundeskongress in der Jugendherberge am

Ostkreuz in Berlin statt. Nähere Informationen finden Sie auf der

Website https://www.jef.de/buko2019/ der JEF.

Samstag, 12. Oktober

EU-weit: Europäischer Tag der Organspende

In Deutschland wird der „Tag der Organspende“ bereits am ersten

Samstag im Juni begangen, europaweit jedoch am zweiten Samstag im

Oktober. Die zentralen Veranstaltungen finden in diesem Jahr in

London statt. Die EU möchte die medizinische Gemeinschaft und

Entscheidungsträger in ganz Europa einladen, an diesem Tag über die

Bedeutung dieser lebensrettenden Therapie nachzudenken. Die vom der

EU festgelegten Standards gewährleisten, dass Organspende und

-transplantation in Europa verantwortungsbewusst, ethisch,

professionell und nichtkommerziell sind. Mehr zum Thema Organspenden

in Europa finden Sie auf dieser Website

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/organs_de. Über die

Aktivitäten zum Europäischen „Tag der Organspende“ können Sie sich

hier http://ots.de/A01sy2 informieren. Über das Thema Organspende in

Deutschland informiert diese Website

https://www.organspende-info.de/start.html.

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

Pressestelle Berlin

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Tel.: 030 – 2280 2250

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell