Europäischer Tag gegen Menschenhandel am 18. Oktober: Menschenrechtsorganisation IJM startet Arbeit in Rumänien

Geschätzte 1,8 Millionen Menschen werden in Europa

als Sklaven ihrer Freiheit beraubt und gewaltsam ausgebeutet. Am

stärksten sind Rumäninnen und Rumänen betroffen. Anlässlich des

Europäischen Tags gegen Menschenhandel am 18. Oktober 2019 macht die

Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) mit

einer bundesweiten #unfrei Kampagne darauf aufmerksam. Erst im

letzten Monat eröffnete IJM außerdem ein Büro in Rumänien.

Noch nie gab es so viele Sklaven wie heute. Obwohl Sklaverei in

Europa und weltweit gesetzlich verboten ist, werden Betroffene in

Fabriken, Bordellen und in Haushalten festgehalten, ausgebeutet und

missbraucht. Osteuropa ist eine internationale Drehschreibe für

sexuelle Ausbeutung und Arbeitsausbeutung. Laut des Global Slavery

Index sind besonders Rumäninnen und Rumänen in Europa davon

betroffen. IJM eröffnete deshalb im September 2019 ein Büro in

Bukarest, das mit lokalen und internationalen Partnern die Bekämpfung

des Menschenhandels weiterentwickelt.

„Sklaverei ist Diebstahl von Leben und Armut ist die

Hauptvoraussetzung für Menschenhandel“, sagt Dietmar Roller,

Vorstandsvorsitzender von IJM Deutschland. „Ich habe

Dorfgemeinschaften in Rumänien besucht, in denen die Hälfte der

Bewohner fort ist, um im europäischen Ausland Geld zu verdienen.

Manche haben mir erzählt, dass ihre Angehörigen in sehr schlechten

Verhältnissen arbeiten, andere schwiegen, denn sie haben keinen

Kontakt zu ihnen und machen sich Sorgen.“

Um Sklaverei wirksam zu bekämpfen, braucht es auch hier in

Deutschland Akteure in der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, die

gemeinsam nach Lösungen suchen. Deshalb organisiert IJM Deutschland

anlässlich des Europäischen Tags gegen Menschenhandel die Kampagne

#unfrei. In 15 deutschen Städten werden am 18. Oktober ehrenamtliche

IJM Aktivistinnen und Aktivisten blaue #frei Armbänder verteilen und

so Bürgerinnen und Bürger einladen, ein Zeichen gegen Sklaverei zu

setzen. Seit 2016 konnten über 35.000 Bändchen verteilt werden und es

beteiligten sich auch viele Abgeordnete des Bundestages an der

Aktion.

IJM Deutschland e. V. ist der unabhängige deutsche Zweig von

International Justice Mission (IJM). Über 50.000 Menschen konnte IJM

weltweit bereits aus Sklaverei und Unterdrückung befreien. Neben der

finanziellen Förderung von Projekten gegen Sklaverei möchte IJM in

Deutschland die Gesellschaft, Politik und Wirtschaft aufklären und im

Kampf gegen Sklaverei mobilisieren.

Mehr Informationen zur Kampagne: www.unfrei.info

Pressekontakt:

Kontakt und Anfragen für Interviews:

Judith Stein: 030 246 369 013 oder jstein@ijm-deutschland.de

www.ijm-deutschland.de

Original-Content von: International Justice Mission e.V., übermittelt durch news aktuell