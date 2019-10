Europäisches Parlament fordert Sanktionen gegen die Türkei wegen Syrien-Feldzug

Zahlreiche Todesopfer, mindestens 300.000

Vertriebene als Folge der türkischen Offensive

– Befürchtung, IS-Kämpfer könnten wieder aktiv werden

– “Nicht hinnehmbar”, dass der türkische Präsident Flüchtlinge

benutzt, um die EU zu erpressen

– Einrichtung von Schutzzone in Syrien unter Aufsicht der

Vereinten Nationen gefordert

Die Abgeordneten verurteilen “auf das Schärfste” den

Militäreinsatz der Türkei im Nordosten Syriens und fordern diese auf,

sämtliche Streitkräfte aus dem syrischen Hoheitsgebiet abzuziehen.

In einer Entschließung, die am Donnerstag per Handzeichen

angenommen wurde, warnen die Abgeordneten, dass der Militäreinsatz

der Türkei im Nordosten Syriens einen schwerwiegenden Verstoß gegen

das Völkerrecht darstellt und die Stabilität und Sicherheit der

gesamten Region gefährdet.

UN-geführte Schutzzone in Nordsyrien

Der Feldzug der Türkei habe zu zahlreichen zivilen und

militärischen Todesopfern und nach Angaben der Vereinten Nationen zur

Vertreibung von mindestens 300 000 Bürgern geführt, unterstreichen

die Abgeordneten. Sie befürworten die Einrichtung einer Schutzzone in

Nordsyrien unter Aufsicht der Vereinten Nationen.

Sie lehnen zudem die Pläne der Türkei, entlang der Grenze im

Nordosten Syriens eine “sogenannte Sicherheitszone” einzurichten,

entschieden ab und äußern sich besorgt darüber, dass das

amerikanisch-türkische Abkommen über eine vorläufige Waffenruhe eine

türkische Besetzung der “Sicherheitszone” im Nordosten Syriens

legitimieren könnte.

Risiko eines erneuten Erstarkens des IS

Das Parlament bekundet seine Solidarität mit den kurdischen

Bewohner*innen der Region und weist auf den wichtigen Beitrag hin,

den die Streitkräfte unter kurdischer Führung, insbesondere die

Frauen, im Kampf gegen den IS geleistet haben. Es zeigt sich äußerst

besorgt angesichts von Berichten, denen zufolge Hunderte IS-Gefangene

im Zuge der türkischen Offensive aus den Lagern in Nordsyrien fliehen

konnten, was die Gefahr eines erneuten Erstarkens dieser

terroristischen Gruppe erhöhe.

Erpressung durch Erdogan

Die Abgeordneten halten es für nicht hinnehmbar, dass der

türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Flüchtlinge benutzt, um die

EU zu erpressen. Sie fordern den Rat auf, eine Reihe gezielter

Sanktionen und Visasperren gegen türkische Amtsträger zu verhängen,

die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zeichnen, sowie die

Annahme angemessener, zielgerichteter wirtschaftlicher Maßnahmen

gegen die Türkei zu prüfen. Außerdem schlagen sie vor, die Aussetzung

der Handelspräferenzen im Rahmen des Abkommens über

landwirtschaftliche Erzeugnisse und als letztes Mittel die Aussetzung

der Zollunion zwischen der EU und der Türkei zu erwägen.

Weitere Informationen

Der verabschiedete Text wird hier verfügbar sein (unter folgendem

Datum: 24.10.2019)

http://ots.de/M56Cub

Video der Debatte (unter folgendem Datum: 24.10.2019)

http://ots.de/lpnNly

“Es kann keine Entschuldigung geben”: EU-Abgeordnete fordern nach der

Militäroffensive in Syrien Maßnahmen gegen die Türkei (Artikel zur

Debatte)

http://ots.de/CoImX9

Nordosten Syriens: Rat nimmt Schlussfolgerungen an (Pressemitteilung

des Rates)

http://ots.de/RaTHdX

EP-Hintergrundinformationen: “The return of foreign fighters to EU

soil – Ex-post evaluation” (auf Englisch)

http://ots.de/wlwzwd

EP-Hintergrundinformationen “Politische Maßnahmen der EU im Interesse

der Bürger – Schutz der EU-Außengrenzen”

http://ots.de/RZqcc9

Merkblatt zu den Verfahrensschritten

http://ots.de/KEJ622

Audiovisuelles Material für Medienschaffende (EP-Multimedia-Center)

http://ots.de/Bo83kC

