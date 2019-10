Europawahl 2019: Einfluss der Generation 60plus gestiegen / Pressekonferenz in Berlin: Bundeswahlleiter stellt repräsentative Wahlstatistik vor

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 war

in Deutschland mit 61,4 % so hoch wie seit 1989 nicht mehr.

Allerdings zeigt die repräsentative Wahlstatistik erhebliche

Unterschiede zwischen den Altersgruppen. So lag die Wahlbeteiligung

der Erst- und Jungwählerinnen und -wähler bis 24 Jahre bei

unterdurchschnittlichen 57,0 %. Die 25- bis 29-Jährigen hatten mit

54,0 % den niedrigsten Wert aller Altersgruppen. Am höchsten war die

Wahlbeteiligung mit 66,4 % bei den 60- bis 69-Jährigen, und auch bei

den Wahlberechtigen über 70 Jahren war sie mit 64,1 %,

überdurchschnittlich hoch. „Diese Unterschiede in der Wahlbeteiligung

führen in Kombination mit der demografischen Entwicklung zu einem

steigenden Einfluss der Generation 60plus auf das Wahlergebnis“,

sagte Dr. Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des

Statistischen Bundesamtes, am 2. Oktober 2019 bei der Vorstellung der

Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik in Berlin.

Die höhere Wahlbeteiligung der über 60-Jährigen im Vergleich zu

jüngeren Altersgruppen kann bereits seit 2004 beobachtet werden. Bei

der Europawahl 2019 umfasste die Generation ab 60 Jahren mit rund

23,3 Millionen zudem über ein Drittel (37,9 %) aller Wahlberechtigten

und damit fast dreimal so viele wie die jüngere Generation unter 30

Jahren – sie machte mit 8,6 Millionen weniger als ein Siebtel (14,0

%) aller Wahlberechtigten aus. Die hohe Wahlbeteiligung Älterer

ergibt zusammen mit deren hohem Anteil an allen Wahl-berechtigten

einen Doppeleffekt, der den Einfluss der älteren Generation auf das

Wahlergebnis gesteigert hat, während der Einfluss der jüngeren

Generation weiter abnahm.

Unterschiede im Wahlverhalten nach Altersgruppen und Geschlecht

Die Unionsparteien und die SPD erhielten ihre Stimmen bei der

Europawahl 2019 mit weiter steigender Tendenz überproportional aus

der Generation 60plus. So erhielt die CDU 54,5 % ihrer Stimmen von

Wählerinnen und Wählern ab 60 Jahren, die CSU bekam 53,6 % und die

SPD 53,5 % ihrer Stimmen aus dieser Altersgruppe. Die 45- bis

59-Jährigen bildeten die Stammwählerschaft der GRÜNEN. Die

Wählerschaft der LINKEN entsprach am ehesten der Altersstruktur aller

Wahlberechtigten. Ähnliches gilt bei der AfD, wobei die 45- bis

59-Jährigen im Vergleich zu deren Anteil an allen Wahlberechtigten

überrepräsentiert und die Wählerinnen und Wähler bis 24 Jahre

unterrepräsentiert waren.

Während bei der SPD die Unterschiede zwischen Männern und Frauen

bei der Stimmabgabe eher gering und bei der CSU sowie den FREIEN

WÄHLERN nahezu nicht vorhanden waren, gewannen die GRÜNEN bei den

Frauen mit 23,2 % einen viel höheren Stimmenanteil als bei den

Männern mit 17,7 %. Die Differenz der Stimmenanteile zwischen den

Geschlechtern ist hier weiter gewachsen (bei der Europawahl 2014

betrug sie nur 3,3 Prozentpunkte), was die GRÜNEN zu einer häufiger

von Frauen gewählten Partei macht. Dies hat sie mit der CDU

gemeinsam, wobei die Differenz hier zuletzt abnahm. Im Unterschied

dazu fanden sowohl die FDP (Männer: 6,1 %, Frauen 4,8 %) als auch DIE

LINKE (Männer: 5,7 %, Frauen 5,3 %) bei den Männern größeren

Rückhalt. Besonders groß sind die Unterschiede zwischen den

Stimmenanteilen bei Männern und Frauen bei der AfD (Männer: 14,6 %,

Frauen 7,6 %) und der PARTEI (Männer: 3,3 %, Frauen 1,5 %): Beide

Parteien wurden etwa doppelt so häufig von Männern gewählt wie von

Frauen. Briefwahl-Anteil erreicht 28,4 %

Bei der Europawahl 2019 gaben 28,4 % der Wählerinnen und Wähler in

Deutschland ihre Stimme per Briefwahl ab. Der Anteil lag damit 3,1

Prozentpunkte über dem Wert bei der Europawahl 2014 und 0,2

Prozentpunkte unter dem der Bundestagswahl 2017. Auffällig war, dass

die Briefwahlquoten in den neuen Ländern zum Teil deutlich niedriger

ausfielen als in den Ländern des früheren Bundesgebiets: Sie reichten

im Osten (ohne Berlin) von 17,7 % in Sachsen-Anhalt bis 22,6 % in

Mecklenburg-Vorpommern. Im Westen lagen die Quoten zwischen 19,3 % in

Niedersachsen und 44,2 % in Rheinland-Pfalz.

Nachwahlbefragung des Europäischen Parlaments: Umweltschutz als

Wahlmotiv Bei der Pressekonferenz zur repräsentativen Wahlstatistik

hat zudem das Europäische Parlament ausgewählte Ergebnisse seiner

repräsentativen Nachwahlbefragung bekanntgegeben: Danach haben 51 %

der Wählerinnen und Wähler in Deutschland das Thema „Bekämpfung des

Klimawandels und Umweltschutz“ als eines der Themen angegeben,

aufgrund derer sie ihre Wahlentscheidung bei der Europawahl 2019

getroffen haben. Damit war dieses Thema das meistgenannte bei der

Frage nach den ausschlaggebenden Themen bei der Wahlentscheidung.

Jeweils 42 % der befragten Wählerinnen und Wähler in Deutschland

nannten die Themen „Förderung von Menschenrechten und Demokratie“ und

„Die Art und Weise, wie die EU in Zukunft funktionieren sollte“ als

bedeutende Themen. Für 39 % war das Thema „Einwanderung“ wichtig für

die Wahlentscheidung und für 36 % das Thema „Wirtschaft und

Wachstum“.

