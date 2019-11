Expertenanhörung zur EU-Agrarpolitik: CSU-Fraktion will bäuerliche Familienbetriebe stärken

Nach der Expertenanhörung zur künftigen Ausgestaltung der

europäischen Agrarpolitik (GAP) setzt sich die CSU-Fraktion dafür ein, die

bäuerlichen Familienbetriebe intensiver zu unterstützen. Konkret geht es darum,

die Zuschläge für die ersten Hektare deutlich zu erhöhen, so dass auch kleinere

Betriebe davon noch stärker profitieren.

Dazu Martin Schöffel, der agrarpolitische Sprecher der CSU-Fraktion: “Wir

wollen, dass die besonderen Leistungen unserer Familienbetriebe wirklich

honoriert werden. Sie müssen daher einen entsprechend größeren Anteil an den

Direktzahlungen erhalten. Nur so können wir sicherstellen, dass diese Betriebe

auch in Zukunft wirtschaften können. Deshalb müssen wir unseren

Gestaltungsspielraum bei den EU-Regelungen entsprechend nutzen.”

Zudem setzt sich die Fraktion dafür ein, dass Nebenerwerbsbetriebe bei der GAP

nicht benachteiligt, sondern wie Haupterwerbsbetriebe behandelt werden. Außerdem

sollen die Betriebe bei Bürokratie und Kontrollen im Rahmen der GAP etwa bei der

Tierkennzeichnung entlastet werden.

Pressekontakt:

Ursula Hoffmann

Pressesprecherin

Telefon: 089/4126-2496

Telefax: 089/4126-69496

E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.de

Andreas Schneider

Stellv. Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2489

Telefax: 089/4126-69489

E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.de

Marcel Escher

Pressereferent und Referent für Social Media

Telefon: 089/4126-2452

Telefax: 089/4126-69452

E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.de

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell