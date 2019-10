Fachtagung Betriebliches Gesundheitsmanagement: Agilität und Gesundheit durch Generationen-Management fördern (FOTO)

Generationenmix: Erkennen, nutzen und begleiten! – Im Mittelpunktder BGM-Fachtagungen der BKK Mobil Oil stand in diesem Jahr dieGenerationenvielfalt der deutschen Arbeitswelt. Experten undVertreter aus insgesamt rund 70 Unternehmen trafen sich in Hamburgund München zu Vorträgen, Workshops und einem ausgiebigenErfahrungsaustausch.

Unternehmen stehen in der heutigen Zeit vor vielfältigen

Herausforderungen. Die Digitalisierung lässt neue Geschäftsmodelle

entstehen und setzt etablierte Unternehmen unter Innovationsdruck.

Bis zum Jahr 2035 führt der demographische Wandel voraussichtlich zu

einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung um bis zu 6 Millionen. Da

ältere Beschäftigte immer länger arbeiten, vergrößert sich die

Differenz zwischen den jüngsten und den ältesten Mitarbeitern

zukünftig weiter.

Angesichts dieser Dynamik fordert Martin Klaffke, Professor an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Direktor am Hamburg

Institute of Change Management: „Unternehmen müssen

Generationenmanagement betreiben, wenn sie agiler werden wollen.

Agilität ist ein kritischer Erfolgsfaktor in digitalen Zeiten und

setzt im Kern auf das Teilen von Wissen. Beschäftigte aller

Altersgruppen sind eher bereit, ihre vielfältigen Kompetenzen

einzubringen, wenn sie sich am Arbeitsplatz wohl und respektiert

fühlen“.

Ob Baby-Boomer (geboren ca. 1956-1965), Generation X (ca.

1966-1980), Generation Y (auch Millennials, ca. 1981-1995) oder

Generation Z (auch Generation Internet, ca. 1996-2010) – laut Prof.

Dr. Klaffke bringt jede Generation ihre allgemeinen und

arbeitsbezogenen Verhaltensweisen sowie spezifischen Fähigkeiten mit.

Die jeweilige äußere Erscheinung, die Art der Sprache, die

Umgangsformen sowie die Vorlieben und die Erwartungen an das

Arbeitsleben sind zentrale Parameter, die in Maßnahmen des

Generationsmanagements berücksichtigt werden müssen.

Einher mit dem demografischen Wandel und dem höheren

Durchschnittsalter der Beschäftigten geht die Zunahme chronisch

degenerativer und psychischer Erkrankungen. Insbesondere Funktionen

wie das Seh- und Hörvermögen oder die Muskelkraft nehmen mit

zunehmendem Alter ab. Aber: Die generelle Leistungsbereitschaft der

Beschäftigten geht mit dem Älterwerden – zumindest wenn es um

Bürotätigkeiten geht – nicht zurück. Verbunden mit dem

Alterungsprozess steigt vielmehr unsere kristalline Intelligenz. Das

heißt, die Arbeitserfahrung, sprachliche Gewandtheit oder das

Sicherheitsbewusstsein nehmen zu. Um die Beschäftigten-Vielfalt im

Betrieb als Wettbewerbsvorteil zu nutzen, ist es wichtig, Strategien

und Strukturen zum Umgang mit Mehr-Generationen-Belegschaften zu

entwickeln.

„Altersgerechtes Arbeiten im Generationsmix ist ein wichtiger

Bestandteil unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements“, sagt

Ansgar Krümpelbeck, Teamleitung Prävention und Gesundheitsförderung

der BKK Mobil Oil. „Wir wollen die Leistungsfähigkeit, das

Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

langfristig erhalten und fördern. Dazu bieten wir neben klassischen

Maßnahmen wie Arbeitssituationsanalysen, Seminaren zur gesunden

Führung oder Konzepten zur Steigerung der individuellen

Gesundheitskompetenz eben auch sogenannte Generationen-Workshops an.

Dort erarbeitete Maßnahmen tragen dazu bei, dass die Chancen von

altersheterogenen Teams, wie etwa ein gelebter Wissenstransfer, die

Risiken überwiegen.“

Nähere Informationen zur Gesundheit im Betrieb und zu den

Angeboten der BKK Mobil Oil für Unternehmen gibt es unter:

https://www.bkk-mobil-oil.de/bgm

Pressekontakt:

BKK Mobil Oil Pressestelle

Dirk Becker

Telefon: 040 3002-11423

E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.de

fischerAppelt, relations

Jessica Eschenbach

Telefon: 040 899699-569

E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.de

Original-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell