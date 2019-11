Frankfurter Rundschau: Erfolg der Mutlosen

Tatsächlich wurde einiges geschafft in Bereichen wie Familie,

Arbeit und Soziales. Aber warum sind dann so viele Menschen unzufrieden, wie die

Wahlergebnisse der Koalitionsparteien zeigen? Ganz einfach: Es ist viel zu

wenig. Was fehlt, ist eine Idee von der Zukunft des Landes. Weder beim

Klimawandel noch am Wohnungsmarkt, um nur zwei Beispiele zu nennen, werden wir

mit mutlos in Pakete gestopften Minimallösungen weiterkommen. Offensichtlich

leben große Teile der Gesellschaft – keineswegs nur die nach rechts abdriftenden

– einerseits in Zufriedenheit mit ihrem Wohlstand, aber andererseits in dem

Gefühl, es müsse sich viel mehr ändern, damit möglichst vieles so bleiben kann,

wie es ist. Die Regierung aber tut, als sei unser Wirtschafts- und

Gesellschaftssystem eine gut geölte Maschine, die nur mal ein bisschen Wartung

braucht. Dabei geht es darum, Wirtschaft und Gesellschaft mit ganz neuen

Antriebskräften zu versehen.

