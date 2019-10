Frankfurter Rundschau: Neues Unheil

Donald Trump sieht sich selbst wieder als

Gewinner. Die von den USA und der Türkei verhandelte Waffenruhe in

Nordsyrien sei ein „tolles Ergebnis“. Der „Deal“ von Vizepräsident

Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo mit Präsident Recep Tayyip

Erdogan sei ein „großartiger Tag für die Menschheit“. Trump malt sich

die Welt, wie sie ihm gefällt. Dies hat mit der Wirklichkeit nichts

gemein. Die Waffenruhe ist brüchig. Die türkische Offensive hat

Fakten geschaffen, die neues Unheil heraufbeschwören. Mehr als 200

Kurden sind tot, darunter viele Kinder. Zehntausende Menschen sind

auf der Flucht. Schergen des „Islamischen Staates“ entkamen aus

Gefangenenlagern. Trump verriet seine engsten Partner im Kampf gegen

den IS. Die Kurden riefen Baschar al-Assad und dessen Armee im Kampf

gegen die türkischen Truppen zur Hilfe – so erlangten das Regime in

Damaskus und dessen Schutzmächte Russland und Iran die Kontrolle über

weite Teile Nordsyriens zurück. Sie sind die wahren Gewinner von

Trumps „Deal“.

